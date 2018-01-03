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الأربعاء، 03 يناير 2018 11:23 م
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صور.. عاصفة شتوية تضرب شرق أمريكا والشمال الشرقى يستعد لتراكم الثلوج

الأربعاء، 03 يناير 2018 09:47 م
صور.. عاصفة شتوية تضرب شرق أمريكا والشمال الشرقى يستعد لتراكم الثلوج ثلوج


(رويترز)
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اجتاحت عاصفة شتوية نادرة الحدوث جنوب شرق الولايات المتحدة اليوم الأربعاء لتشهد عاصمة ولاية فلوريدا أول انهمار للثلوج منذ 30 عاما ويصبح التنقل بالغ الصعوبة، فيما تستعد منطقة نيو انجلاند لتوقعات بالغة السوء للطقس بما يؤدى لتراكم الثلوج بكثافة غدا الخميس.

وطالب حكام الولايات من فلوريدا إلى فرجينيا السكان بتوقع درجات حرارة تصل إلى التجمد على نحو غير المتوقع فى هذا الوقت من العام. وأعلن ناثان ديل حاكم ولاية جورجيا حالة الطوارئ فى جزء من الولاية، بينما أمر حاكم فلوريدا ريك سكوت بفتح ملاجئ لتوفير الدفء للسكان.

وقالت الهيئة الوطنية للأرصاد الجوية فى سلسلة تحذيرات إن العاصفة الشتوية قد تتسبب فى انقطاع واسع للكهرباء وتجمد الطرق مما يجعل التنقل خطرا على الملايين من شمال فلوريدا إلى جنوب فرجينيا.

وأغلقت بعض المدارس والجامعات فى تلك الولايات اليوم الأربعاء استعدادا للعاصفة. وتم إلغاء كثير من الرحلات فى مطارى سافانا -هيلتون هيد الدولى فى جورجيا وتالاهاسى فى فلوريدا.

وأصدرت هيئة الأرصاد الجوية تحذيرات من العاصفة الثلجية من فرجينيا إلى مين مع توقعات بأن تتراكم فى المناطق المحيطة ببوسطن طبقة من الثلوج بسمك 30 سنتيمترا غدا الخميس. وحذر خبراء الأرصاد من أن الثلج سينهمر بسرعة بمعدل عدة بوصات فى الساعة على مدار اليوم مع زيادة قوة العاصفة.

وقال سكوت حاكم فلوريدا إنه تم فتح أماكن للاحتماء من الأحوال الجوية الباردة أو سيجرى فتحها فى 22 من مقاطعات الولاية ومجموعها 67 مقاطعة.

وقالت هيئة الأرصاد إن بعض المناطق فى جورجيا وساوث كارولاينا وفرجينيا قد تشهد ثلوجا وجليدا بسمك يصل إلى 15 سنتيمترا بينما قد تتكون طبقة من الثلوج يتراوح سمكها بين 30 و38 سنتيمترا فى مناطق فى نيو انجلاند. وقد تهب رياح سرعتها 55 كيلومترا فى الساعة بحلول بداية الأسبوع المقبل.

وقال خبراء الأرصاد إن كتلة هوائية قطبية ستظل تتحرك فى الثلثين الشرقيين للولايات المتحدة حتى بداية الأسبوع المقبل.

وقال مسؤولون إن الانخفاض القياسى لدرجات الحرارة تسبب فى ثمانى حالات وفاة فى تكساس وويسكونسن ووست فرجينيا ونورث داكوتا وميشيجان خلال الأيام الماضية.

الأهالي يشاهدون الثلوج
الأهالي يشاهدون الثلوج

 

الثلوج فوق الأشجار
الثلوج فوق الأشجار

 

أهالى يتمتعون بالثلج
أهالى يتمتعون بالثلج

 

تجمد الأنهار
تجمد الأنهار

 

تجمد المياه
تجمد المياه

 

تجمد مياه الأنهار والشلالات
تجمد مياه الأنهار والشلالات

 

تجمد مياه البحر
تجمد مياه البحر

 

سيدة تشاهد منظر الجليد
سيدة تشاهد منظر الجليد

 

نافورة مجمدة
نافورة مجمدة

 


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