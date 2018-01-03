صور.. جمارك المطار تحبط تهريب 52 هاتف آيفون بمليون جنيه قادمة من الكويت

صور.. جمارك المطار تحبط تهريب 52 هاتف آيفون بمليون جنيه قادمة من الكويتالأربعاء، 03 يناير 2018 03:40 ص
إحباط تهريب هواتف الآيفون
كتب - أحمد حمادة
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تمكنت جمارك مطار القاهرة الدولى صباح اليوم الأربعاء من إحباط تهريب 52 تليفون آيفون بحوزة راكب قادم من الكويت.
قالت مصادر جمركية، إنه أثناء إنهاء إجراءات وصول ركاب رحلة خطوط طيران النيل القادمة من الكويت، اشتبه طاهر خفاجى مأمور الجمرك، فى أحد الركاب وتم عرضه على كل من صبرى حسانين وحسين هيكل رئيس القسم وأميرة عطية مدير الجمرك وخالد الجمل مدير عام الجمرك، وتبين وجود 52 تليفون آيفون بقيمة مليون جنيه.
وأضافت المصادر أنه بالعرض على إبراهيم عبداللطيف رئيس الإدارة المركزية لجمارك المطار، أمر باتخاذ الإجراءات القانونية حيال المضبوطات وعمل محضر بالواقعة.
إحباط تهريب تليفونات آيفون بقيمة مليون جنيه قادمة من الكويت
إحباط تهريب تليفونات آيفون بقيمة مليون جنيه قادمة من الكويت
إحباط تهريب تليفونات آيفون بقيمة مليون جنيه قادمة من الكويت
إحباط تهريب تليفونات آيفون بقيمة مليون جنيه قادمة من الكويت
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