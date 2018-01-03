صور.. ترامب مهددا بوقف تمويل فلسطين: نقدم الملايين ولا نجد تقدير أو احترام





كتب عبد الوهاب الجندى

هدد الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، بوقف تمويل فلسطين، قائلًا: قد نوقف التمويل للفلسطينيين لأنهم لم يعودوا مستعدين للمشاركة فى محادثات السلام".

وكتب ترامب على تويتر: واشنطن تعطى الفلسطينيين "مئات الملايين من الدولارات سنويا ولا تنال أى تقدير أو احترام، هم لا يريدون حتى التفاوض على اتفاقية سلام طال تأخرها مع إسرائيل"



تدوينة ترامب