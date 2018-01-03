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صور.. ترامب مهددا بوقف تمويل فلسطين: نقدم الملايين ولا نجد تقدير أو احترام

الأربعاء، 03 يناير 2018 01:09 ص
صور.. ترامب مهددا بوقف تمويل فلسطين: نقدم الملايين ولا نجد تقدير أو احترام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب


كتب عبد الوهاب الجندى
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هدد الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، بوقف تمويل فلسطين، قائلًا: قد نوقف التمويل للفلسطينيين لأنهم لم يعودوا مستعدين للمشاركة فى محادثات السلام".

وكتب ترامب على تويتر: واشنطن تعطى الفلسطينيين "مئات الملايين من الدولارات سنويا ولا تنال أى تقدير أو احترام، هم لا يريدون حتى التفاوض على اتفاقية سلام طال تأخرها مع إسرائيل"

تدوينة ترامب
تدوينة ترامب

 

تغريدة ترامب
تغريدة ترامب

 


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ترامب

اسرائيل

القدس

فلسطين

تمويل



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التعليقات 1

عدد الردود 0

بواسطة:

فؤاد

ترمب وأمريكا وإسرائيل ربنا يخسف ليهم الارض اللهم امين

أمريكا وترمب وإسرائيل باْذن الله ربنا ينتقم منهمً جميعا مش عايزين فلوسكم دي في العرب منعم لله ليه مفيش كل دول عربي تعطي فلسطين الحبيبه مبلغ سنوي ومنخليش كلب زي دا يتكلم ويقول اننا بتنعم عليكم

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