صور.. العاصفة "إلينور" تضرب شمال فرنسا والعاصمة باريس





باريس (أ ش أ)

ضربت عاصفة شديدة أطلق عليها اسم "إلينور" وتصل سرعتها إلى أكثر من 140كلم/الساعة، عدة مناطق بشمال فرنسا بينها العاصمة باريس .

ورفعت هيئة الأرصاد الجوية الفرنسية حالة الطوارىء والتأهب فى نحو 51 منطقة، أى النصف الشمالى من البلاد إلى "اللون البرتقالي" (مناطق خطرة)، وحذرت المواطنين من الخروج، وتم حظر سير السيارات لاسيما النقل الثقيل فى بعض المناطق الساحلية التى قد تشهد فيضانات.

يذكر أن العاصفة "إلينور" - التى تمر أيضا عبر منطقة "بريتانى" - هى العاصفة الرابعة التى تضرب السواحل الفرنسية منذ 11 ديسمبر الماضى، وذلك عقب تعرض البلاد للعواصف "كارمن" و"آنا"و"برونو".

وكانت فرنسا قد ودعت أمس الثلاثاء، العاصفة "كارمن" التى ضربت الساحل الأطلسى وكورسيكا وأسفرت عن مقتل شخص وانقطاع التيار الكهربائى عن نحو 65 ألف منزل شمال غرب البلاد.



الأمواج تضرب سواحل فرنسا



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