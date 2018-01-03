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الأربعاء، 03 يناير 2018 12:04 م
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صور.. العاصفة "إلينور" تضرب شمال فرنسا والعاصمة باريس

الأربعاء، 03 يناير 2018 09:56 ص
صور.. العاصفة "إلينور" تضرب شمال فرنسا والعاصمة باريس عاصفة فى فرنسا


باريس (أ ش أ)
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ضربت عاصفة شديدة أطلق عليها اسم "إلينور" وتصل سرعتها إلى أكثر من 140كلم/الساعة، عدة مناطق بشمال فرنسا بينها العاصمة باريس .

ورفعت هيئة الأرصاد الجوية الفرنسية حالة الطوارىء والتأهب فى نحو 51 منطقة، أى النصف الشمالى من البلاد إلى "اللون البرتقالي" (مناطق خطرة)، وحذرت المواطنين من الخروج، وتم حظر سير السيارات لاسيما النقل الثقيل فى بعض المناطق الساحلية التى قد تشهد فيضانات.

يذكر أن العاصفة "إلينور" - التى تمر أيضا عبر منطقة "بريتانى" - هى العاصفة الرابعة التى تضرب السواحل الفرنسية منذ 11 ديسمبر الماضى، وذلك عقب تعرض البلاد للعواصف "كارمن" و"آنا"و"برونو".

وكانت فرنسا قد ودعت أمس الثلاثاء، العاصفة "كارمن" التى ضربت الساحل الأطلسى وكورسيكا وأسفرت عن مقتل شخص وانقطاع التيار الكهربائى عن نحو 65 ألف منزل شمال غرب البلاد.

الأمواج تضرب سواحل فرنسا
الأمواج تضرب سواحل فرنسا

 

العاصفة فى فرنسا تؤدى إلى تصاعد الأمواج
العاصفة فى فرنسا تؤدى إلى تصاعد الأمواج

 

تصاعد أمواج البحر فى فرنسا
تصاعد أمواج البحر فى فرنسا

 


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