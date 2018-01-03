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صور.. الجالية الإيرانية فى كندا تنظم مظاهرة دعما لـ"ثورة الفقراء"

الأربعاء، 03 يناير 2018 12:14 ص
صور.. الجالية الإيرانية فى كندا تنظم مظاهرة دعما لـ"ثورة الفقراء" مظاهرة إيرانية فى كندا


كتب – محمود محيى
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نظم أبناء الجالية الإيرانية فى كندا وقفة احتجاجية فى الجليد للتضامن مع المحتجين فى إيران، حيث رفع المتظاهرون صور قادة مجلس المقاومة الإيرانية ومنهم مريم رجوى، بمدينة مونتريال، فى درجات حرارة وصلت إلى 30 تحت الصفر مطالبين بإسقاط نظام الملالى.

الجالية الايرانية فى كندا
الجالية الإيرانية فى كندا

 

وأعلن مجلس المقاومة الإيرانية أن المظاهرات الآن تضرب 25 مدينة إيرانية وسط مطالب بإسقاط حكم الملالى، وتداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعى صورا وفيديو لحرق صور ولافتات الرئيس حسن روحانى والمرشد الأعلى خامنئى وقائد فيلق القدس قاسم سليمانى.

ايرانيون يتظاهرون ضد النظام فى كندا
إيرانيون يتظاهرون ضد النظام فى كندا

 

وكانت قد خرجت المظاهرات فى إيران منذ يوم الخميس الماضى احتجاجا على الفساد وغلاء الأسعار والتدخل الإيرانى فى شئون دول الشرق الأوسط وإنفاق أموال الشعب الإيرانى على تمويل المليشيات التى تزعزع الاستقرار فى المنطقة وردد المتظاهرون هتافات "الموت لروحانى" و"لا غزة ولا لبنان، حياتى لإيران" فى إشارة واضحة للمطالب بالتخلى عن سياسة التدخل فى شئون الدول والالتفات لمطالب واحتياجات الشعب.

 

مظاهرة ايرانية فى كندا
مظاهرة إيرانية فى كندا

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