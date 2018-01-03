صور.. التلفزيون الإيرانى يبرز المظاهرات المؤديه للنظام بعد احتجاجات عنيفة

صور.. التلفزيون الإيرانى يبرز المظاهرات المؤديه للنظام بعد احتجاجات عنيفةالأربعاء، 03 يناير 2018 09:19 ص
مظاهرات مؤيدة للنظام فى إيران
طهران (أ ف ب)
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تجمع عشرات الآلاف فى عدد من المدن الإيرانية، الأربعاء، للتعبير عن دعمهم للنظام وإدانة "الاضطرابات" بعد أيام من التحركات الاحتجاجية التى تخللتها أعمال عنف دامية فى الأيام الأخيرة، حسب لقطات بثها التلفزيون الحكومى.
وعرض التلفزيون لقطات لمسيرات فى الأحواز وكرمنشاه وغرغان وغيرها وهم يرددون هتافات مؤيدة لمرشد الجمهورية "آية الله على خامنئى" وأخرى من بينها "الموت لأمريكا" و"الموت لإسرائيل" و"الموت للمنافقين" فى إشارة إلى حركة مجاهدى خلق التى تتهمها السلطات الايرانية بتأجيج أعمال العنف.
جانب من المظاهرات المؤيدة لنظام طهران
مظاهرات فى ايران
مظاهرات مؤيدة للنظام
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