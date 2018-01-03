صحيفة بريطانية: بوتين يبحث إطلاق "روبل رقمى" للتحايل على العقوبات الغربية





كتبت رباب فتحى





كشفت صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية، أن الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، يبحث إطلاق عملة "روبل" رقمية، بشكل قد يساعد موسكو على التحايل على العقوبات الغربية بسهولة.

وبحسب الصحيفة، يقول مسؤولون روسيون إن الرئيس "بوتين" كلف فى وقت سابق بالعمل على إنشاء عملة رقمية مشفرة، فى الوقت الذى تسارع فيه المؤسسات الروسية الحكومية لاعتماد التكنولوجيا التى تقوم عليها عملة "بيتكوين" والعملات الرقمية الأخرى.

وفى هذا الإطار، قال سيرجى جلازيف، المستشار الاقتصادى لـ"بوتين"، فى اجتماع حكومى عُقد مؤخرا، إن "الروبل الرقمى" سيكون أداة مفيدة للتغلب على العقوبات الدولية، متابعا: "هذه الأداة تناسبنا بشكل جيد للغاية، لمواجهة النشاط الحساس نيابة عن الدولة، يمكننا تسوية الحسابات مع نظرائنا فى أنحاء العالم دون أى اعتبار للعقوبات".

وأوضح المستشار الاقتصادى للرئيس الروسى فلاديمير بوتين، أن العملة الرقمية ستكون "نفس الروبل، ولكن دورتها ستكون مقيدة بطريقة معينة"، ما يسمح للكرملين بتتبع كل خطواتها وإحكام السيطرة والرقابة الكاملتين عليها.