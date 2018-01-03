صحيفة أمريكية: تركيب 1500 حاجز معدنى فى نيويورك للتصدى لهجمات الدهس





نيويورك (أ ش أ)

أعلن عمدة نيويورك بيل دى بلاسيو عن خطط لبناء حواجز أمنية فى إطار المرحلة الأولى من خطة تطوير البنية التحتية الأمنية بقيمة 50 مليون دولار، لرفع مستوى دفاعات المدينة فى مواجهة عمليات الدهس الإرهابية.

وذكرت صحيفة (ذا هيل) الأمريكية - على موقعها الإلكترونى اليوم الأربعاء، أن مدينة نيويورك تخطط لتركيب أكثر من 1500 حاجز أمنى فى جميع أنحاء المدينة، فى إطار التصدى للعمليات الإرهابية، وذلك عقب عمليات القتل الأخيرة المرتبطة باستخدام المركبات، على أن يتم تركيب حواجز أمنية قرب موقعى الهجومين فى ميدان تايمز سكوير ومانهاتن السفلى فى مدينة نيويورك.

وقال عمدة نيويورك - فى بيان - " شهد سكان نيويورك العام الماضى قدرة من يسعون إلى إلحاق أذى شديد بنا،سواء كان فى مترو الأنفاق أو على مسار الدراجات الهوائية أو فى ميدان تايمز سكوير".

واستطرد قائلا " لكننا لن نخضع أو نستسلم، وتؤكد استثماراتنا الموسعة اليوم فى تركيب حواجز أمنية فى الأماكن العامة عزمنا على الحفاظ على أمن مدينة نيويورك من أى هجمات مستقبلية".

وأوضحت الصحيفة أن الهدف من تركيب مثل هذه الحواجز الأمنية والأعمدة المعدنية البارزة عن الأرض هو منع المركبات من دخول الأماكن العامة والمناطق التى يتركز فيها المشاة فى حالة وقوع هجوم.

وأعادت الصحيفة إلى الأذهان حادثة دهس فى أكتوبر الماضي، عندما اندفع أحد أنصار تنظيم داعش الإرهابى بشاحنة إلى ممر دراجات، مما أسفر عن مقتل ثمانية أشخاص.