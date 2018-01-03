صائب عريقات يدعو الدول العربية لنقل سفاراتها فى فلسطين للقدس الشرقية

صائب عريقات يدعو الدول العربية لنقل سفاراتها فى فلسطين للقدس الشرقيةالأربعاء، 03 يناير 2018 02:50 م
صائب عريقات أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
كتب سمير حسنى
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دعا صائب عريقات، أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، الدول العربية لقطع علاقتها مع كل دولة تعترف بأن القدس عاصمة للاحتلال الإسرائيلى.
وطالب "عريقات"، فى تصريحات تليفزيونية اليوم الأربعاء، الدول العربية بالرد على القرار الأمريكى والدول المعترفة به، بإعلان نقل سفاراتها فى فلسطين للقدس الشرقية، باعتبارها عاصمة للدولة الفلسطينية.
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