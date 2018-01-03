video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
parlmany
Ads
الأربعاء، 03 يناير 2018 11:07 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

شرق الولايات المتحدة يستعد لمزيد من الصقيع وعاصفة ثلجية

الأربعاء، 03 يناير 2018 04:33 ص
شرق الولايات المتحدة يستعد لمزيد من الصقيع وعاصفة ثلجية ثلج


(رويترز)
إضافة تعليق

استمرت موجة البرد القارس القطبية القياسية فى معظم شرق الولايات المتحدة، مما تسبب فى وفاة سبعة أشخاص على الأقل وإغلاق المدارس فيما حذر خبراء الأرصاد من عاصفة ثلجية قد تضرب بعض المناطق فى وقت لاحق هذا الأسبوع.

وأعلن ناثان ديل حاكم ولاية جورجيا حالة الطوارئ فى 28 مقاطعة فى الولاية فى ساعة متأخرة يوم الثلاثاء بعدما أصدرت هيئة الأرصاد الوطنية تحذيرات من العاصفة الشتوية.

وعادلت بوسطن رقما قياسيا عمره مئة عام يوم الثلاثاء إذ لم تزد درجات الحرارة عن 6.7 درجة مئوية تحت الصفر لسبعة أيام متتالية. وعلى طول الساحل، عانى الذين يعملون فى العراء من ظروف الصقيع.

وحث المسؤولون الناس فى أنحاء شمال شرق الولايات المتحدة على إبلاغ الخدمات الاجتماعية إذا رأوا أناسا فى خطر بسبب البرد.

وحث رئيس بلدية واشنطن مورييل باوزر السكان على الاتصال بمجلس المدينة إذا شاهدوا أشخاصا بالخارج.

وقال فى تغريدة على تويتر: "نريد أن يتمتع كل شخص بالمأوى والدفء".

وساد الطقس البارد مناطق كثيرة من البلاد فى الأيام القليلة الماضية ليحطم أرقاما قياسية لدرجات الحرارة فى مدن تمتد بين أوماها بولاية نبراسكا إلى أبردين بولاية ساوث داكوتا.

وأفادت هيئة الأرصاد الوطنية بأن من المتوقع أن ترتفع درجات الحرارة فى منتصف الأسبوع ومن المتوقع أن يصاحب ذلك تساقط غزير للثلوج فى الساحل الشرقي.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

أمريكا: سندعو إلى اجتماع عاجل لبحث التطورات فى إيران

أمريكا تحذر كوريا الشمالية من إجراء تجربة صاروخية جديدة

عاصفة ثلجية

الصقيع

الولايات المتحدة

امريكا

اخبار امريكا

برد



لا تفوتك
وزير الكهرباء: انتهاء عصر الفواتير الخاطئة..وتأمين التيار للكنائس بعيد الميلاد

وزير الكهرباء: انتهاء عصر الفواتير الخاطئة..وتأمين التيار للكنائس بعيد الميلاد

تجديد حبس 11 متهما خططوا لاستهداف الكنائس وتنفيذ عمليات إرهابية 15 يوما

تجديد حبس 11 متهما خططوا لاستهداف الكنائس وتنفيذ عمليات إرهابية 15 يوما

شبح الحرب النووية يخيم على العالم.. مصير البشرية بين أصابع كيم "المجنون" وترامب "المتهور".. الزعيم الكورى يهدد: "زر إطلاق الصواريخ فى مكتبى".. و"دونالد" يرد: "لدى زر أكبر وأقوى مما تمتلك وفعال".. صور

شبح الحرب النووية يخيم على العالم.. مصير البشرية بين أصابع كيم "المجنون" وترامب "المتهور".. الزعيم الكورى يهدد: "زر إطلاق الصواريخ فى مكتبى".. و"دونالد" يرد: "لدى زر أكبر وأقوى مما تمتلك وفعال".. صور

5 أمراض جلدية تنقل بالوراثة.. "الصلع" مالوش علاج والوصفات الطبيعية وهم.. "جلد الوزة" ممكن التعامل معه بالليزر.. و"الشعر الأبيض" الصبغات لا تؤثر فيه.. و"النمش" لا يرتبط بلون البشرة وواقى الشمس يكفى لعلاجه

5 أمراض جلدية تنقل بالوراثة.. "الصلع" مالوش علاج والوصفات الطبيعية وهم.. "جلد الوزة" ممكن التعامل معه بالليزر.. و"الشعر الأبيض" الصبغات لا تؤثر فيه.. و"النمش" لا يرتبط بلون البشرة وواقى الشمس يكفى لعلاجه

التعاون السعودى يحسم الجدل حول مصير مصطفى فتحى

التعاون السعودى يحسم الجدل حول مصير مصطفى فتحى

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة