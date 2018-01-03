شاهد بـ"اقتحام الحدود": طلبت من الضباط المختطفين عدم مغادرة سيناء لخطورة الطريق





كتب إيهاب المهندس





تواصل الدائرة 11 إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، برئاسة المستشار محمد شرين فهمى، اليوم الأربعاء، سماع الشهود فى إعادة محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسى و27 آخرين فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"اقتحام الحدود الشرقية"، والمعروفة سابقا باقتحام السجون، وأكد اللواء محمد نجيب مدير أمن شمال سيناء الأسبق، أن الضباط الـ 3 المختطفين بشمال سيناء يوم 4 فبراير طلبوا منه مغادرة شمال سيناء والعودة لمنازلهم بالدقهلية وأنه طلب منهم عدم المغادرة لعدم أمان طريق العودة.

واستكمل اللواء محمد نجيب، مدير أمن شمال سيناء الأسبق، الإدلاء بأقواله، وأكد أنه فى تاريخ 4 فبراير طلب منه الضباط المختطفين بشمال سيناء وهما النقباء محمد حسين ومحمد الجوهرى شريف المعداوى والمنتدبين لشمال سيناء من مديرية أمن الدقهلية، مغادرة شمال سيناء، لكنه طلب من الضباط الثلاثة عدم مغادرة شمال سيناء لعدم أمان طريق عودتهم للدقهلية بسبب أحداث العنف التى تشهدها سيناء بالتزامن مع أحداث سيناء، وفيما غادر الضباط بسيارة ملاكى ملك النقيب محمد الجوهرى.

وأضاف الشاهد أنه تلقى اتصالا من زوجة النقيب الجوهرى يوم 4 فبراير 2011 أكدت فيه عدم عودة زوجها وعلمها بوجود خبر على إحدى المواقع يتضمن خطف زوجها وزملائه من بدو سيناء.

ونوه الشاهد إلى أنه تم العثور على السيارة رقم 166 ملاكى الدقهلية والمملوكة للنقيب الجوهرى موجودة فى مدق جبلى على بعد 6 كيلو متر من الطريق الدولى بدائرة قسم رابع العريش ومحترقة بالكامل.