سكرتير محافظ بنى سويف يقرر صرف مساعدات مالية لـ 16 حالة إنسانية

سكرتير محافظ بنى سويف يقرر صرف مساعدات مالية لـ 16 حالة إنسانيةالأربعاء، 03 يناير 2018 04:22 م
اللواء عصام العلقامى السكرتير العام لمحافظة بنى سويف
بنى سويف:هانى فتحى
إضافة تعليق
عقد اللواء عصام العلقامى السكرتير العام لمحافظة بنى سويف اللقاء الأسبوعى للمواطنين لبحث مشاكلهم وتوفير احتياجاتهم، وذلك بحضور التنفيذيين المعنيين من رؤساء المدن ومديرى المديريات والمصالح الحكومية.
وخلال اللقاء تم بحث عدد من المطالب التي تقدم بها المواطنون فى بعض القطاعات الخدمية والمرافق، حيث تم تكليف رؤساء المدن باتخاذ الإجراءات التنفيذية والقانونية اللازمة وبالتنسيق مع الجهات المعنية لتلبية مطالب المواطنين فى الخدمات والمرافق وفق المتاح من الموارد والامكانيات وفي إطار الالتزام بالقانون.
كما شهد اللقاء صرف 8 آلاف جنيه مساعدات مالية لـ 16 حالة إنسانية بواقع 500 جنيه لكل حالة مراعاة لظروفهم الصحية والاجتماعية الصعبة ولمساعدتهم في أعباء المعيشة.
إضافة تعليق
شبح الحرب النووية يخيم على العالم.. مصير البشرية بين أصابع كيم "المجنون" وترامب "المتهور".. الزعيم الكورى يهدد: "زر إطلاق الصواريخ فى مكتبى".. و"دونالد" يرد: "لدى زر أكبر وأقوى مما تمتلك وفعال".. صور
5 أمراض جلدية تنقل بالوراثة.. "الصلع" مالوش علاج والوصفات الطبيعية وهم.. "جلد الوزة" ممكن التعامل معه بالليزر.. و"الشعر الأبيض" الصبغات لا تؤثر فيه.. و"النمش" لا يرتبط بلون البشرة وواقى الشمس يكفى لعلاجه
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة