video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
parlmany
Ads
الأربعاء، 03 يناير 2018 09:23 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

سكرتير محافظ بنى سويف يقرر صرف مساعدات مالية لـ 16 حالة إنسانية

الأربعاء، 03 يناير 2018 04:22 م
سكرتير محافظ بنى سويف يقرر صرف مساعدات مالية لـ 16 حالة إنسانية اللواء عصام العلقامى السكرتير العام لمحافظة بنى سويف


بنى سويف:هانى فتحى
إضافة تعليق


عقد اللواء عصام العلقامى السكرتير العام لمحافظة بنى سويف اللقاء الأسبوعى للمواطنين لبحث مشاكلهم وتوفير احتياجاتهم، وذلك بحضور التنفيذيين المعنيين من رؤساء المدن ومديرى المديريات والمصالح الحكومية.
 
وخلال اللقاء تم بحث عدد من المطالب التي تقدم بها المواطنون فى بعض القطاعات الخدمية والمرافق، حيث تم تكليف رؤساء المدن باتخاذ الإجراءات التنفيذية والقانونية اللازمة وبالتنسيق مع الجهات المعنية لتلبية مطالب المواطنين فى الخدمات والمرافق وفق المتاح من الموارد والامكانيات وفي إطار الالتزام بالقانون.
 
كما شهد اللقاء صرف 8 آلاف جنيه مساعدات مالية لـ 16 حالة إنسانية بواقع 500 جنيه لكل حالة مراعاة لظروفهم الصحية والاجتماعية الصعبة ولمساعدتهم في أعباء المعيشة.

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

محافظ بنى سويف يكشف تفاصيل جديدة عن أكبر مدينة زراعية صناعية

بنى سويف

اخبار بنى سويف

أخبار مصر

اخبار المحافظات

محافظ بنى سويف

محافظه بنى سويف



لا تفوتك
فيديو.. مؤمن زكريا يطلب تحديد مصيره فى الأهلي

فيديو.. مؤمن زكريا يطلب تحديد مصيره فى الأهلي

البنك المركزى: ارتفاع الاحتياطى النقدى لـ 37مليار دولار لأول مرة فى تاريخه (تحديث)

البنك المركزى: ارتفاع الاحتياطى النقدى لـ 37مليار دولار لأول مرة فى تاريخه (تحديث)

شبح الحرب النووية يخيم على العالم.. مصير البشرية بين أصابع كيم "المجنون" وترامب "المتهور".. الزعيم الكورى يهدد: "زر إطلاق الصواريخ فى مكتبى".. و"دونالد" يرد: "لدى زر أكبر وأقوى مما تمتلك وفعال".. صور

شبح الحرب النووية يخيم على العالم.. مصير البشرية بين أصابع كيم "المجنون" وترامب "المتهور".. الزعيم الكورى يهدد: "زر إطلاق الصواريخ فى مكتبى".. و"دونالد" يرد: "لدى زر أكبر وأقوى مما تمتلك وفعال".. صور

5 أمراض جلدية تنقل بالوراثة.. "الصلع" مالوش علاج والوصفات الطبيعية وهم.. "جلد الوزة" ممكن التعامل معه بالليزر.. و"الشعر الأبيض" الصبغات لا تؤثر فيه.. و"النمش" لا يرتبط بلون البشرة وواقى الشمس يكفى لعلاجه

5 أمراض جلدية تنقل بالوراثة.. "الصلع" مالوش علاج والوصفات الطبيعية وهم.. "جلد الوزة" ممكن التعامل معه بالليزر.. و"الشعر الأبيض" الصبغات لا تؤثر فيه.. و"النمش" لا يرتبط بلون البشرة وواقى الشمس يكفى لعلاجه

أحد الطلاب المنسحبين من محاضرة سعد الدين إبراهيم عن التطبيع: حاولت البصق على وجهه

أحد الطلاب المنسحبين من محاضرة سعد الدين إبراهيم عن التطبيع: حاولت البصق على وجهه

اتحاد الكرة يخطر الزمالك بإيقاف القيد رسمياً فى يناير

اتحاد الكرة يخطر الزمالك بإيقاف القيد رسمياً فى يناير

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة