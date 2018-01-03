سكرتير محافظ بنى سويف يقرر صرف مساعدات مالية لـ 16 حالة إنسانية





بنى سويف:هانى فتحى





عقد اللواء عصام العلقامى السكرتير العام لمحافظة بنى سويف اللقاء الأسبوعى للمواطنين لبحث مشاكلهم وتوفير احتياجاتهم، وذلك بحضور التنفيذيين المعنيين من رؤساء المدن ومديرى المديريات والمصالح الحكومية.

وخلال اللقاء تم بحث عدد من المطالب التي تقدم بها المواطنون فى بعض القطاعات الخدمية والمرافق، حيث تم تكليف رؤساء المدن باتخاذ الإجراءات التنفيذية والقانونية اللازمة وبالتنسيق مع الجهات المعنية لتلبية مطالب المواطنين فى الخدمات والمرافق وفق المتاح من الموارد والامكانيات وفي إطار الالتزام بالقانون.