سقوط 3 متهمين بحوزتهم حشيش وهيروين فى الإسماعيلية





الإسماعيلية - صبرى غانم





ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية بالاشتراك مع ضباط مباحث قسم ثالث الإسماعيلية ومباحث مركز القنطرة غرب القبض على 3 متهمين بحوزتهم كميات من الحشيش والهيروين بقصد الاتجار فى حملة أمنية بالإسماعيلية.

وكان اللواء محمد على حسين مدير أمن الإسماعيلية قد تلقى إخطارا من العميد أحمد عبد العزيز مدير مباحث الإسماعيلية يفيد بقيام الرائد محمد جميل رئيس مباحث قسم ثان الإسماعيلية ومعاونيه بضبط المتهم " محمد.م.ع" 19 عامًا عاطل ومقيم بدائرة قسم ثالث الإسماعيلية وبحوزته 4 قطع من مخدر الحشيش وسلاح أبيض "مطواة"، ومبلغ مالى وهاتف محمول.

كما تمكن الرائد محمد سكر رئيس مباحث مركز القنطرة غرب ومعاونيه بضبط كلا من المتهم "مصطفى.م.ى" 22 عاما عاطل ومقيم الزهور بورسعيد، والمتهم "مصلح.ع.م" 26 عاما عاطل ومقيم دائرة مركز القنطرة غرب حال استقلالهما السيارة رقم ( ط ع ق 5798) ملاكى، وبحوزتهما 34 لفافة من مخدر الهيروين وزنت حوالى 60 جراما ومبلغ مالى و2 هاتف محمول.

وبمناقشتهم بما أسفر عنه الضبط والتفتيش أقر المتهمين بحيازتهم وإحرازهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبالغ المالية من حصيلة البيع، والهواتف المحمولة لتسهيل الاتصال بعملائهم من متعاطى تلك المواد، وتم التحفظ على المتهمين والمضبوطات، وتحررت لهم المحاضر اللازمة، وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات.