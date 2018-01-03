video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
parlmany
Ads
الخميس، 04 يناير 2018 07:40 ص
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

سقوط 3 متهمين بحوزتهم حشيش وهيروين فى الإسماعيلية

الأربعاء، 03 يناير 2018 07:52 م
سقوط 3 متهمين بحوزتهم حشيش وهيروين فى الإسماعيلية حشيش -أرشيفية


الإسماعيلية - صبرى غانم
إضافة تعليق


ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية بالاشتراك مع ضباط مباحث قسم ثالث الإسماعيلية ومباحث مركز القنطرة غرب القبض على 3 متهمين بحوزتهم كميات من الحشيش والهيروين بقصد الاتجار فى حملة أمنية بالإسماعيلية.

وكان اللواء محمد على حسين مدير أمن الإسماعيلية قد تلقى إخطارا من العميد أحمد عبد العزيز مدير مباحث الإسماعيلية يفيد بقيام الرائد محمد جميل رئيس مباحث قسم ثان الإسماعيلية ومعاونيه بضبط المتهم " محمد.م.ع" 19 عامًا عاطل ومقيم بدائرة قسم ثالث الإسماعيلية وبحوزته 4 قطع من مخدر الحشيش وسلاح أبيض "مطواة"، ومبلغ مالى وهاتف محمول.

كما تمكن الرائد محمد سكر رئيس مباحث مركز القنطرة غرب ومعاونيه بضبط كلا من المتهم "مصطفى.م.ى" 22 عاما عاطل ومقيم الزهور بورسعيد، والمتهم "مصلح.ع.م" 26 عاما عاطل ومقيم دائرة مركز القنطرة غرب حال استقلالهما السيارة رقم ( ط ع ق 5798) ملاكى، وبحوزتهما 34 لفافة من مخدر الهيروين وزنت حوالى 60 جراما ومبلغ مالى و2 هاتف محمول.

وبمناقشتهم بما أسفر عنه الضبط والتفتيش أقر المتهمين بحيازتهم وإحرازهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبالغ المالية من حصيلة البيع، والهواتف المحمولة لتسهيل الاتصال بعملائهم من متعاطى تلك المواد، وتم التحفظ على المتهمين والمضبوطات، وتحررت لهم المحاضر اللازمة، وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

فيديو وصور.. جنايات الإسماعيلية تقضى بإعدام 5 متهمين بقتل صديقهم لسرقته

الاسماعيلية

امن الاسماعيلية

اخبار الاسماعيلية

اخبار مصر

اخبارالمحافظات

مخدرات

اقراص مخدرة



لا تفوتك
"صوتى للسيسى فى 2018" ترند على تويتر.. ومغردون: رجع هيبة الدولة إلى مصر

"صوتى للسيسى فى 2018" ترند على تويتر.. ومغردون: رجع هيبة الدولة إلى مصر

فيديو.. هروب عناصر الحرس الثورى الإيرانى من أمام المتظاهرين فى أصفهان

فيديو.. هروب عناصر الحرس الثورى الإيرانى من أمام المتظاهرين فى أصفهان

الصحة العالمية: انخفاض إصابات أنفلونزا الطيور فى مصر لـ3 حالات خلال 2017

الصحة العالمية: انخفاض إصابات أنفلونزا الطيور فى مصر لـ3 حالات خلال 2017

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر

"التعليم" تُمد فترة التسجيل للمشاركة بامتحانات بالثانوية العامة لـ8 يناير

"التعليم" تُمد فترة التسجيل للمشاركة بامتحانات بالثانوية العامة لـ8 يناير

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة