سفير السعودية بالقاهرة: تحية لمصر وقيادتها على جهودها المخلصة بمجلس الأمن





كتبت مريم بدر الدين





وجه السفير أحمد بن عبد العزيز قطان، سفير خادم الحرمين الشريفين بالقاهرة ومندوب المملكة العربية السعودية الدائم بجامعة الدول العربية، الشكر لمصر وقيادتها فى نهاية فترة عضويتها غير الدائمة بمجلس الأمن الدولى.

وكتب "قطان"، عبر حسابه بموقع التدوينات القصيرة "تويتر": "تحية لمصر وقيادتها على الجهود المخلصة والدؤوبة التى بذلتها للدفاع عن قضايا العالمين العربى والإسلامى خلال الفترة التى شغلت بها مصر العضوية غير الدائمة بمجلس الأمن، وامتدت على مدار عامين منذ يناير 2016 حتى ديسمبر 2017".

وأضاف سفير خادم الحرمين الشريفين فى تغريدة أخرى: "كما أتوجه بالتهنئة الخالصة والأمنيات بالتوفيق لدولة الكويت الشقيقة، التى ستتولى عضوية غير دائمة فى مجلس الأمن لمدة سنتين، لتخلف مصر فى تمثيل العالمين العربى والإسلامى".