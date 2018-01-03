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سفر وعودة 893 مصريًا وليبيًا و158 شاحنة عبر منفذ السلوم خلال 24 ساعة

الأربعاء، 03 يناير 2018 03:43 ص
سفر وعودة 893 مصريًا وليبيًا و158 شاحنة عبر منفذ السلوم خلال 24 ساعة منفذ السلوم البرى


مطروح - حسن مشالى
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أنهت سلطات منفذ السلوم البرى، سفر ووصول 893 مصريًا وليبيًا و158 شاحنة، فى الاتجاهين عبر المنفذ، خلال الـ24 ساعة الماضية.

 

تلقى اللواء هشام نصر مدير أمن مطروح، إخطارًا بأن المتابعة الأمنية بمنفذ السلوم رصدت إنهاء إجراءات سفر 699 إلى الجانب الليبى، بينهم 173 مصريًا و526 ليبيًا.

 

كما تم إنهاء إجراءات وصول 194 بينهم 150 سبق مغادرتهم البلاد بطريقة شرعية و36 غادروا البلاد متسللين بطريقة غير شرعية، وبذلك يرتفع عدد العائدين من ليبيا عبر منفذ السلوم منذ 16 فبراير 2015، عقب تعرض 21 مصريًا للذبح على يد الجماعات الإرهابية هناك وحتى الآن إلى  374 ألفًا و897 مصريًا.

 

وعلى جانب آخر، سجلت حركة سفر الشاحنات، إنهاء إجراءات سفر 86 شاحنة إلى الجانب الليبى وعودة 72 شاحنة عقب تفريغ حمولاتها داخل الأراضى الليبية، بالمنطقة الشرقية.


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