سفراء دول التحالف العربى يبحثون آخر المستجدات فى اليمن





أ ش أ





أدان سفراء دول التحالف العربى، والملاحق العسكريون، اليوم الأربعاء، استمرار مليشيا الحوثى المدعومة من إيران فى جرائم القتل وترويع الآمنين وتصفية السياسيين اليمنيين بشكل عشوائى فى صنعاء وحصار المدن، بالإضافة إلى استمرارها فى تهديد المملكة عبر إطلاق الصواريخ الباليستية على مدنها وتهديد الميليشيات لأمن وسلامة الممرات البحرية.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس)، أن سفراء دول التحالف العربى والملاحق العسكريون، بحثوا اليوم الأربعاء، فى مقر وزارة الخارجية السعودية، بالعاصمة الرياض، آخر المستجدات على الساحة اليمنية والجهود القائمة للتحالف فى اليمن على مساراتها الثلاثة (السياسية، العسكرية، الإنسانية)، بما فى ذلك جهود التنسيق والتشاور القائم مع الأطراف الدولية الفاعلة.

وأكدوا دعمهم لجهود المبعوث الأممى لليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد للتوصل إلى الحل السياسى وفقا المرجعيات الثلاث (المبادرة الخليجية، ومخرجات الحوار الوطنى الشامل، وقرار مجلس الأمن 2216)، مشددين على استمرار التعاون والتنسيق بين دول التحالف والمبعوث الأممى.

وحول الجهود الإنسانية، أعرب السفراء عن استنكارهم لاستمرار مليشيا الحوثى فى تعطيل وصول المساعدات الإنسانية إلى العديد من المناطق فى اليمن والاستيلاء عليها، ما أدى إلى تردى الحالة الإنسانية فى تلك المناطق، مؤكدين استمرار جهود التحالف لتوفير ممرات آمنة وتسهيل دخول المساعدات الإنسانية والشحنات التجارية لكافة مناطق اليمن دون استثناء، منوهين بالجهود الإنسانية لمركز الملك سلمان للإغاثة.