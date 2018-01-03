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زوجة فى دعوى خلع لـ محكمة الأسرة بالسويس: نفسى أعيش مع راجل حقيقى

الأربعاء، 03 يناير 2018 05:00 ص
زوجة فى دعوى خلع لـ محكمة الأسرة بالسويس: نفسى أعيش مع راجل حقيقى محكمة الاسرة


السويس-سيد نون
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أقامت "م . خ . ك" 38 عاما ربة منزل، دعوى خلع ضد زوجها " أ. م " بمحكمة الأسرة بالسويس، مؤكدة أنها تعيش فى منزل واحد مع رجل لا يحترم دين أو أخلاق يدفعها إلى الانحراف بإصراره على عدم الإنفاق عليها وعدم سؤالها من أين تأتى بالمال.

وقالت الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة: "تزوجنا منذ 15 عاما وعلى الرغم أنه كان يدعى قبل الزواج أنه يحبنى فوجئت به يتعمد ضربى وإهانتى وخيانتى المستمرة فى كل مكان خارج المنزل وداخل المنزل وعلى سرير غرفة نومى وبالرغم من كل ما تعرضت له فقد تحملت من أجل تربية أطفالى.

وتستكمل الزوجة، أن ما حدث فى الفترة الأخيرة من رفض زوجى الإنفاق على المنزل وقيامه بتجاهل السؤال من أين أقوم بجلب المال الذى أنفق به على نفسى أشعرنى أننى لا أعيش مع رجل وأننى أعيش مع شخص لا يمكن أن يكون لديه رجولة، خاصة مع تلميحه لى كثيرا أن أتصرف وأجلب المال من أى مكان على الرغم من أنه يكسب ماديا من عمله، بجانب أنه يعلم أننى لا أعمل وأنا ربة منزل فقط.

وأكدت الزوجة، أن زوجها بجانب كل ذلك يقول دائما اننى ارتبط بغيره وعندما طلبت منه الطلاق رفض وهو ما دفعنى لأطلب الخلع منه لأنه من المستحيل الحياة مع مثل هذا الشخص.

وطالبت الزوجة بالخلع، لأنها تريد أن تعيش مع رجل زوج حقيقى وليس شيطان يدفها الى ممارسة الرزيلة من أجل جلب المال.

 


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