زلزال بقوة 5.1 درجة يضرب سواحل السلفادور





سان سلفادور (رويترز)





قالت هيئة المسح الجيولوجى الأمريكية إن زلزالا بقوة 5.1 درجة وقع قبالة ساحل السلفادور اليوم الأربعاء فيما أفادت وزارة البيئة والموارد الطبيعية فى البلاد بعدم وجود خطر من وقوع موجات مد عاتية (تسونامي).

وذكرت هيئة المسح الجيولوجى، أن مركز الزلزال كان قرب ساحل السلفادور على المحيط الهادى على بعد 30 كيلومترا إلى جنوب وجنوب شرق مدينة لا ليبرتاد الساحلية وعلى عمق قدر بنحو 79 كيلومترا.

وقال أرماندو فيفيدور مدير العمليات فى إدارة الحماية المدنية فى السلفادور لرويترز إنه لم ترد تقارير عن وقوع وفيات أو إصابات أو أضرار للبنية التحتية.