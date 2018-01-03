زلزال بقوة 4.8 درجة يضرب جنوب شرقى إيران





طهران (أ ش أ)

ضرب زلزال بقوة 4.8 درجة على مقياس ريختر صباح اليوم الأربعاء، مدينة هجدك فى محافظة كرمان جنوب شرقى إيران.

ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا" عن المتحدث باسم لجنة إدارة الطوارئ فى محافظة كرمان (مصطفى آيت الله) إنه تم إيفاد فرق الإغاثة إلى المدينة، موضحا إن التقارير الأولية تؤكد عدم وقوع خسائر بشرية أو مادية.

ووقع الزلزال عند التقاء الطول الجغرافى 57.37 والعرض الجغرافى 30.75 وفى عمق 10 كيلومترات من سطح العرض.

يذكر أن زلزالا بقوة 6.1 درجة على مقياس ريختر ضرب هجدك يوم الجمعة الماضية.