زعيم كوريا الشمالية يأمر بفتح خط ساخن حدودى مع الجنوب لإجراء محادثات

زعيم كوريا الشمالية يأمر بفتح خط ساخن حدودى مع الجنوب لإجراء محادثاتالأربعاء، 03 يناير 2018 07:23 ص
زعيم كوريا الشمالية كيم كونج أون
(رويترز)
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قال مسؤول كورى شمالى فى بيان تلفزيونى إن زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون أصدر أمرا بفتح خط ساخن حدودى مغلق منذ فترة طويلة مع كوريا الجنوبية اليوم الأربعاء من أجل إجراء محادثات.
وأضاف المسؤول الذى لم يتم تحديد هويته أن المحادثات سوف تستهدف فتح حوار رسمى بخصوص إرسال وفد كورى شمالى إلى دورة الألعاب الأولمبية الشتوية فى بيونجتشانج فى كوريا الجنوبية الشهر القادم.
جاء البيان بعد يوم من اقتراح كوريا الجنوبية إجراء مناقشات رفيعة المستوى مع كوريا الشمالية عقب خطاب أدلى به كيم فى وقت سابق وقال خلاله إنه منفتح على الحوار مع سول.
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