زحام مرورى بسبب انقلاب سيارة نقل فنطاس محملة بالمياه بمحور الأوتوستراد





كتب عبد الرحمن سيد





ظهرت كثافات مرورية بطريق الأوتوستراد، منذ قليل، بسبب انقلاب سيارة نقل بفنطاس محملة بالمياه فى الاتجاه من حلوان حتى المعادى، نتج عنها إصابة شخصين، وانتقلت أوناش المرور إلى المكان، ليتم رفع حطام الحادث بمعرفة الإدارة العامة لمرور القاهرة.

كانت غرفة عمليات الإدارة العامة لمرور القاهرة، تلقت بلاغا من الخدمات المعينة بمحور الأوتوستراد، يفيد بوقوع حادث مرورى، وعلى الفور انتقل رجال المرور إلى المكان، لرفع حطام الحادث وتصفية الكثافات المرورية من الطريق.