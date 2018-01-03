زحام مرورى بسبب انقلاب سيارة ملاكى بمدخل نفق المرغنى باتجاه النزهة

زحام مرورى بسبب انقلاب سيارة ملاكى بمدخل نفق المرغنى باتجاه النزهةالأربعاء، 03 يناير 2018 03:50 م
كثافات مرورية - أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد
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ظهرت كثافات مرورية مدخل نفق المرغنى بمصر الجديدة ، بسبب إنقلاب سيارة ملاكى فى الاتجاه القادم من النزهة، وحتى مصر الجديدة، وانتقل رجال المرور، لتسيير حركة السيارات و نتج عنها إصابة السائق و تم نقله إلى المستشفى.
تلقت غرفة عمليات مرور القاهرة، بلاغا من الخدمات المعينة أعلى بنفق المرغنى بحادث مرورى ، وتم الدفع بونش مرورى لسحب السيارة إلى يمين الطريق، وتصفية الكثافات المرورية.
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