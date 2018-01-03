زحام مرورى بسبب انقلاب سيارة ملاكى بمدخل نفق المرغنى باتجاه النزهة





كتب عبد الرحمن سيد





ظهرت كثافات مرورية مدخل نفق المرغنى بمصر الجديدة ، بسبب إنقلاب سيارة ملاكى فى الاتجاه القادم من النزهة، وحتى مصر الجديدة، وانتقل رجال المرور، لتسيير حركة السيارات و نتج عنها إصابة السائق و تم نقله إلى المستشفى.

تلقت غرفة عمليات مرور القاهرة، بلاغا من الخدمات المعينة أعلى بنفق المرغنى بحادث مرورى ، وتم الدفع بونش مرورى لسحب السيارة إلى يمين الطريق، وتصفية الكثافات المرورية.