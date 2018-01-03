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روسيا تسجل 10 انتهاكات لوقف إطلاق النار فى سوريا خلال الـ24 ساعة الماضية

الأربعاء، 03 يناير 2018 02:50 م
روسيا تسجل 10 انتهاكات لوقف إطلاق النار فى سوريا خلال الـ24 ساعة الماضية جانب من العنف فى سوريا _ صورة أرشيفية


موسكو أ ش أ
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، تسجيل عشر حالات انتهاك لوقف إطلاق النار فى سوريا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضحت الوزارة، فى التقرير اليومى حول مراقبة وقف إطلاق النار، أنه خلال الساعات الـ24 الماضية، سجل الجانب الروسى من اللجنة الروسية- التركية، المعنية بمراقبة انتهاكات الاتفاق المشترك لوقف إطلاق النار فى سوريا، عشر حالات إطلاق للنار فى محافظتى حلب واللاذقية.

وأشارت الوزارة، وفقا لوكالة أنباء "تاس" الروسية، إلى أن الجانب التركى سجل بدوره 11 حالة انتهاك فى محافظات دمشق وحلب وإدلب واللاذقية السورية معظمها من أسلحة صغيرة فى مناطق يسيطر عليها مسلحو جبهة النصرة الإرهابية، كما تم تقديم مساعدات طبية لـ39 مواطنا سوريا.

ولفتت إلى مواصلة مراقبة الالتزام بوقف إطلاق النار فى إطار تنفيذ المذكرة التى وقعتها روسيا وتركيا وإيران فى الرابع من مايو الماضى بشأن مناطق خفض التصعيد بسوريا.


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