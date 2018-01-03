"رئيس مياه القناة": معالجة مياه الرشح بالقنطرة شرق وصيانة الكسر بالماسورة العمومية





الإسماعيلية- جمال حراجى





أعلن المهندس أحمد عزب رئيس مياه القناه، أنة تمت معالجة مياه الرشح بالقنطرة شرق وصيانة الكسر بماسورة المياه العمومية بشارع الجامعة بالإضافة إلى إستمرار أعمال الصيانة بكافة المناطق بمدينة القنطرة شرق وعمل الصيانة اللازمة لمحطة الرفع بإشراف المهندس محمد عبد السلام والمهندس وليد عثمان، كما تم السيطرة على العطل فى طلمبه1 بمدينة القنطرة شرق الجديدة، بإشراف رئيس المحطة والفنيين الذين قاموا بإصلاح العطل فى وقت قياسى.

وأشار عزب فى بيان له اليوم، إلى أن الأعمال المكثفة التى تمت اليوم بالقنطرة شرق، هى وفقا لنتائج الإجتماع الذى عقد برئاسة اللواء يس طاهر محافظ الإسماعيلية بضرورة مراجعة كافة خطوط مياه الشرب والصرف الصحى بالقنطرة شرق، من أجل خطوات سريعة لمعالجة مياه الرشح فى مدينة القنطرة شرق الجديدة.