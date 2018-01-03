رئيس حى البساتين: رفع الإشغالات بمنطقتى بئر أم سلطان والمعراج

كتب سيد الخلفاوى

أكد المهندس عادل عبد الظاهر، رئيس حى البساتين، أنه تمت مصادرة عدد كبير من الأغنام من التجار الذين يفترشون السور الأثرى بمنطقة بئر أم سلطان، وذلك بالتعاون مع قسم شرطة البساتين، مؤكدًا أنه سيتم الاستمرار فى هذه الحملات بشكل دورى لحين القضاء على الإشغالات الموجودة بالطريق وذلك فى إطار جهود الحى، مشيرًا إلى أنه تم إيداع المضبوطات بمخزن الحى.

وأضاف رئيس حى البساتين، أنه تم رفع جميع الإشغالات بالشطر الثالث عشر بمنطقة المعراج، كما تم رفع الإشغالات بالطريق الدائرى بنطاق الحى، مؤكدًا استمرار الحملات المكثفة على محيط الكنائس ودور العبادة تزامنًا مع الاحتفالات بأعياد الميلاد.