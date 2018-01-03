رئيس جامعة عين شمس يستقبل الفنان هاني شاكر بافتتاح ختام مهرجان الموسيقى





كتب محمود راغب _ تصوير محمود فخرى





استقبل منذ قليل الدكتور عبد الوهاب عزت، رئيس جامعة عين شمس، والدكتور فتحى الشرقاوي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب الفنان الكبير هانى شاكر نقيب الموسيقيين، والفنان إيهاب فهمى، والفنانة نادية مصطفى بقصر الزعفران.

يأتى ذلك ضمن إفتتاح حفل ختام مهرجان الموسيقى والغناء و الإكتفاء الذاتى للتمثيل المسرحى الذى تنظمه الإدارة العامة لرعاية الشباب بالجامعة على مسرح رعاية شباب الجامعة.

وسيشهد الحفل حضور الفنان الكبير هانى شاكر نقيب الموسيقيين، وسيتم توزيع الجوائز على الطلاب الفائزين وتكريم الحضور من الفنانين.

وقالت الفنانة فاطمة محمد على المنسق الإعلامى للمهرجان بإدارة رعاية شباب الجامعة أن فاعليات المسابقات فى الغناء والموسيقى والمسرح أقيمت خلال شهرى نوفمبر وديسمبر بإشراف الدكتور تامر راضى مستشار اللجنة الفنية وا.سحر مجاهد مدير عام رعاية الشباب ومصطفى عيسى مدير إدارة النشاط الفنى و هند حامد رئيس قسم المسرح.

وضمت لجنة التحكيم بمسابقات الموسيقى والغناء كل من د. جيهان الناصر، ود. إيمان أنور، ود. محمد عبد العزيز، اما لجنة تحكيم التمثيل فقد ضمت الفنان سامح مجاهد، والفنان وائل عبد الله، والناقد محمد مسعد.

وقال الدكتور عبد الوهاب عزت رئيس جامعة عين شمس، على أن الجامعة تولى اهتمام كبير بالأنشطة الطلابية لبناء شخصية الطالب، مؤكدا أن هناك نهج فى الجامعة لبناء شخصية الطالب ليس فقط على المستوى العلمى. وأضاف رئيس جامعة عين شمس، قبيل حفل ختام مهرجان الموسيقى والغناء الذى ينظمه الإدارة العامة لرعاية الشباب بجامعة عين شمس على مسرح رعاية شباب الجامعة، أن الجامعة تستهدف بناء شخصية سوية للطالب، متابعًا: "نقدم لطلابنا كل أوجه الدعم لنخرج طالب مكتمل علميا وثقافيا وفنيا". وأشار رئيس جامعة عين شمس إلى أن هناك الكثير من الفنانين تخرجوا من جامعة عين شمس، وتحرص الجامعة على استضافتهم لتحقيق نوع التقارب بين طلاب الجامعة وفنانيها يخلق نوع الحراك داخل المجتمع الجامعى خاصة فيما يتعلق بالأنشطة الطلابية. فيما أكد الدكتور فتحى الشرقاوى نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون التعليم والطلاب، على أن الجامعات المصرية لم تعد فقط لتلقى العلم. وأضاف نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون التعليم والطلاب، فى تصريحات صحفية له، أن جامعة عين شمس تولى اهتمام كبير بممارسة الأنشطة الطلابية وتنمية كافة المهارات فى أبنائنا الطلاب، قائلا "الجامعة لا تبخل إطلاقا على أبناءها الطلاب وتولى اهتمام كبير للأنشطة الطلابية". وشدد نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون التعليم والطلاب، على حرص الجامعة على بناء شخصية الطالب فى مختلف المجالات، موضحا أن طلاب الجامعة تنافس عربيا ودوليا فى مختلف المسابقات والمجالات.