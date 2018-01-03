رئيس جامعة دمياط يبحث ملف إنشاء كلية الطب مع اللجنة المختصة

عقد اليوم الأربعاء الدكتور سيد محمد دعدور رئيس جامعة دمياط، اجتماعا مع الدكتور أشرف طلعت المشرف على إنشاء كلية الطب، الدكتور باسم الديك منسق بين كلية الطب جامعة المنصورة وكلية الطب جامعة دمياط تحت الإنشاء، و محمد عطيه عرنسه المسئول الإدارى عن ملف كلية الطب.

وأشار بيان إلى أنه تم الانتهاء من جميع النقاط التى تخص إنشاء كلية الطب من حيث الأماكن المخصصة لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والجهاز الإدارى والمدرجات والمعامل وكافة متعلقات واحتياجات كلية الطب والمستشفى التعليمى "كفر سعد المركزى ، المستشفى العسكري بدمياط الجديدة" ولائحة الكلية، وتم إنهاء الملف كاملاً تمهيداً للعرض على لجنة القطاع الطبى بالمجلس الأعلى للجامعات، وأشار إلى ترقب الجامعة موافقة اللجنة على إنشاء الكلية، ومن بعد موافقة المجلس الأعلى للجامعات ثم مجلس الوزراء.

وجدير بالذكر أن الفريق الرئيسى المكلف بإنشاء كلية الطب بدأ عمله في نهاية سبتمبر 2017 وأنهى الملف أول يناير 2018 ، حيث استغرق هذا الملف وقتاً وجهداً منقطع النظير ليصل؛ لهذه المرحلة فى مدة زمنية وجيزة، لتتمكن الجامعة من تقديم دورها المجتمعى لخدمة أبناء محافظة دمياط.