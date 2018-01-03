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رئيس جامعة بنى سويف: معهد المشروعات الصغيرة يهدف لدعم القطاعات التمويلية

الأربعاء، 03 يناير 2018 07:20 م
رئيس جامعة بنى سويف: معهد المشروعات الصغيرة يهدف لدعم القطاعات التمويلية الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بنى سويف


بنى سويف أيمن لطفى
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أعلن الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بنى سويف، عن موافقة مجلس الوزراء على إنشاء المعهد العالى لدراسات المشروعات المتوسطة والصغيرة بالجامعة، بناء على مخاطبة مجلس الجامعة لمجلس الوزراء.
 
وأوضح رئيس جامعة بنى سويف فى بيان له اليوم، أنه سبق ووافق مجلس جامعة بنى سويف بجلسته رقم (136) على إنشاء المعهد.
 
وتابع حسن قائلا: "يمنح المعهد درجة الدبلوم العالى والماجستير فى مجال الأعمال الخاصة بمجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتتمثل رؤية المعهد فى التفوق والتميز وخدمة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وقطاعات البنوك والمصارف والحكومة ووحداتها، كما أن الأهداف الاستراتيجية للمعهد تتمثل فى تبادل الخبرات ودعم القطاعات المصرفية والتمويلية، من أجل إنشاء وحدات مؤهلة ومتخصصة لتزويد قطاعات المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالمنتجات المصرفية الملائمة، وكذلك تصميم البرامج التدريبية المطلوبة، وتزويد القطاع المالى بالآليات المطلوبة والإدارات الأساسية اللازمة التى تسمح بوجود بيئة مالية أفضل وتحديد الاحتياجات التدريبية".

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