رئيس جامعة بنى سويف: معهد المشروعات الصغيرة يهدف لدعم القطاعات التمويلية

رئيس جامعة بنى سويف: معهد المشروعات الصغيرة يهدف لدعم القطاعات التمويليةالأربعاء، 03 يناير 2018 07:20 م
الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بنى سويف
بنى سويف أيمن لطفى
إضافة تعليق
أعلن الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بنى سويف، عن موافقة مجلس الوزراء على إنشاء المعهد العالى لدراسات المشروعات المتوسطة والصغيرة بالجامعة، بناء على مخاطبة مجلس الجامعة لمجلس الوزراء.
وأوضح رئيس جامعة بنى سويف فى بيان له اليوم، أنه سبق ووافق مجلس جامعة بنى سويف بجلسته رقم (136) على إنشاء المعهد.
وتابع حسن قائلا: "يمنح المعهد درجة الدبلوم العالى والماجستير فى مجال الأعمال الخاصة بمجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتتمثل رؤية المعهد فى التفوق والتميز وخدمة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وقطاعات البنوك والمصارف والحكومة ووحداتها، كما أن الأهداف الاستراتيجية للمعهد تتمثل فى تبادل الخبرات ودعم القطاعات المصرفية والتمويلية، من أجل إنشاء وحدات مؤهلة ومتخصصة لتزويد قطاعات المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالمنتجات المصرفية الملائمة، وكذلك تصميم البرامج التدريبية المطلوبة، وتزويد القطاع المالى بالآليات المطلوبة والإدارات الأساسية اللازمة التى تسمح بوجود بيئة مالية أفضل وتحديد الاحتياجات التدريبية".
إضافة تعليق
شبح الحرب النووية يخيم على العالم.. مصير البشرية بين أصابع كيم "المجنون" وترامب "المتهور".. الزعيم الكورى يهدد: "زر إطلاق الصواريخ فى مكتبى".. و"دونالد" يرد: "لدى زر أكبر وأقوى مما تمتلك وفعال".. صور
5 أمراض جلدية تنقل بالوراثة.. "الصلع" مالوش علاج والوصفات الطبيعية وهم.. "جلد الوزة" ممكن التعامل معه بالليزر.. و"الشعر الأبيض" الصبغات لا تؤثر فيه.. و"النمش" لا يرتبط بلون البشرة وواقى الشمس يكفى لعلاجه
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة