رئيس جامعة القاهرة: لجنة الممتحنين تنظر شكاوى الطلاب عن صعوبة الامتحان





كتب وائل ربيعى

أكد الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، أن لجنة الممتحنين المتواجدة بالكليات خلال فترة الامتحانات مهمتها الأولى النظر فى شكاوى الطلاب، التى تختص بصعوبة الامتحانات أو غيره.

وأضاف الخشت، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أنه حدث بالفعل من قبل، وتقدم عدد من طلاب كلية التجارة بشكوى بسبب صعوبة الامتحان، موضحًا أنه أعطى تعليماته برفع الأمر للجنة الممتحنين، التى تنظر فى صعوبة الامتحان وتتخذ قرارها بناء على استيفاء الامتحان للمعايير العلمية والمحتوى العلمى ومناسبته للمنهج الذى تم تدريسه.