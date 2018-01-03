رئيس الاتصالات الخارجية بفودافون مصر بقائمة BrandBerries لأكثر السيدات إنجازا





كتبت هبة السيد





أعلنت قائمة BrandBerries عن أكثر السيدات إنجازًا ونجاحًا فى الشرق الأوسط وإفريقيا فى مجالات متنوعة بين التسويق والاتصالات والعلامة التجارية، حيث تحمل القائمة لعام 2017 عنوان The Eccentrics "الأكثر اختلافا الغير نمطين" لأنها تضم مجموعة من أفضل الكوادر النسائية فى المنطقة من مختلف المؤسسات والوكالات المرموقة فى مجال العمل.

وتم إعلان نهى سعد، رئيسة قسم الإعلام والاتصالات الخارجية بفودافون مصر، ضمن هذا القائمة كواحدة من أكثر الكوادر النسائية معرفةً وخبرة فى مجال الاتصالات بخبرة تتجاوز الـ 20 عامًا فى مجال الاتصالات المؤسسية وأعوام من العمل الدؤوب فى مجال تطوير دور المسئولية المجتمعية لدى الشركات بالإضافة إلى اتصالات التسويق والعلاقات العامة، وقد ترأست نهى قسم الإعلام والاتصالات الخارجية بفودافون مصر منذ عام 2012 ، حيث تولت عدد من المهام التى تتنوع بين إدارة الأزمات والعلاقات العامة والإعلامية.

انضمت نهى سعد إلى فودافون مصر عام 2001 ، حيث تولت عددا من المناصب المختلفة فى أقسام التسويق والاتصالات المؤسسية، وتعد نهى سعد واحدة من أهم الكوادر العاملة فى مجال المسئولية المجتمعية لدى الشركات، والتى عملت جاهدة لتطوير دور فودافون مصر المؤسسي.

كما تتمتع سعد بمهارات قوية فى مجال التحدث العام والاتصالات، حيث إنها كانت من المتحدثين فى المنتديات الدولية والإقليمية، وشاركت فى مؤتمر مجموعة الثمانية فى المملكة المتحدة (المرأة فى العالم العربي)، واجتماعات القمة الاجتماعية للشركات فى دبي، وقمة العلاقات العامة فى المملكة المتحدة، ودبى وقطر. إضافة إلى دور نهى فى فودافون، فقد كانت من النشطاء فى مجتمع الأعمال المصري، حيث أنها عضوًا فى غرفة التجارة الأمريكية (AMCHAM)، وعضو جمعية الأعمال المصرية البريطانية (BEBA) وعضو مجلس إدارة الصندوق الوطنى للمنظمات غير الحكومية الذى تم إنشائها بموجب مرسوم من رئيس الوزراء وتترأسه وزيرة التضامن الاجتماعى الدكتورة غادة والى.

كما ذكرت القائمة مجموعة من الأسماء المرموقة فى المنطقة فى كبرى المؤسسات مثل داليا سمير مديرة التسويق بشركة هينكل مصر، وجيتا جيماجامى رئيسة قسم العلاقات العامة والاتصالات التسويقية بشركة سونى الشرق الأوسط.