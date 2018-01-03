دواوين الوزارات× 24ساعة.. تجهيز 68 مستشفى لاستقبال الطوارئ أيام أعياد الميلاد





كتب وائل ربيعى

أسفر نشاط دواوين عموم وزارات الحكومة خلال الـ24 ساعة الماضية، عن سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الوزراء، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية.

وزارة الصحة :

"الصحة": إصابة 16 مواطنا فى حادث تصادم سيارتين بالعبور

http://www.youm7.com/3583329

الصحة: تجهيز 68 مستشفى إحالة لاستقبال الطوارئ طوال أيام أعياد الميلاد

http://www.youm7.com/3581745

وزارة التموين:

فيديو.. وزير التموين:العام الجارى عام تنظيم التجارة الداخلية وإنشاء السلاسل التجارية

http://www.youm7.com/3583291

التموين: استمرار صرف الخبز المدعم بالكروت الذكية بقيمة 5 قروش للرغيف

http://www.youm7.com/3581630

وزارة التضامن:

صور.. "التضامن" تنقذ سيدة مسنة من برد الشارع وتنقلها إلى دار رعاية المسنين

http://www.youm7.com/3583210

وزارة الزراعة :

الزراعة: تغيير أختام 497 مجزرًا للحوم لأول مرة خلال أيام للحد من التزوير

http://www.youm7.com/3581731

تعرف على الطرق السليمة لزراعة البطاطس لزيادة الإنتاجية ×11 معلومة

http://www.youm7.com/3581377

وزارة التربية والتعليم:

فى 6 معلومات.. تعرف على إجراءات "التعليم" لرصد السلوك المتطرف لبعض المعلمين

http://www.youm7.com/3580982

وزارة البيئة:

وزير البيئة: عرض مشروع القانون الموحد للقمامة على مجلس الوزراء نهاية يناير

http://www.youm7.com/3582955

ماذا قدم وزير البيئة فى مكافحة السحابة السوداء × 15 معلومة

http://www.youm7.com/3581691

وزارة التعليم العالى:

نقيب الأطباء يبحث مع وزير التعليم العالى نقص المستلزمات الطبية بالمستشفيات

http://www.youm7.com/3582391

مجلس جامعة القاهرة: إنهاء خدمة 5 من أعضاء هيئة التدريس لانقطاعهم عن العمل

http://www.youm7.com/3582505

وزارة الأوقاف:

فيديو.. وكيل أوقاف الوادى الجديد للدعاة: "التطرف" هو عدم تهنئة الأقباط بعيد الميلاد

http://www.youm7.com/3583040

تعرف على كيفية التبرع لبناء وعمارة المساجد × 5 خطوات

http://www.youm7.com/3581390

وزارة الإسكان:

صور.. وزير الإسكان: الانتهاء من تنفيذ 2200 وحدة سكنية بأسوان

http://www.youm7.com/3582858

القائم بأعمال رئيس الوزراء يترأس غدًا اجتماع الحكومة الأسبوعى

http://www.youm7.com/3583036