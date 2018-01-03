دواوين الوزارات× 24ساعة.. تجهيز 68 مستشفى لاستقبال الطوارئ أيام أعياد الميلاد

دواوين الوزارات× 24ساعة.. تجهيز 68 مستشفى لاستقبال الطوارئ أيام أعياد الميلادالأربعاء، 03 يناير 2018 12:13 ص
كتب وائل ربيعى
أسفر نشاط دواوين عموم وزارات الحكومة خلال الـ24 ساعة الماضية، عن سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الوزراء، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية.
وزارة الصحة :
"الصحة": إصابة 16 مواطنا فى حادث تصادم سيارتين بالعبور
الصحة: تجهيز 68 مستشفى إحالة لاستقبال الطوارئ طوال أيام أعياد الميلاد
وزارة التموين:
فيديو.. وزير التموين:العام الجارى عام تنظيم التجارة الداخلية وإنشاء السلاسل التجارية
التموين: استمرار صرف الخبز المدعم بالكروت الذكية بقيمة 5 قروش للرغيف
وزارة التضامن:
صور.. "التضامن" تنقذ سيدة مسنة من برد الشارع وتنقلها إلى دار رعاية المسنين
وزارة الزراعة :
الزراعة: تغيير أختام 497 مجزرًا للحوم لأول مرة خلال أيام للحد من التزوير
تعرف على الطرق السليمة لزراعة البطاطس لزيادة الإنتاجية ×11 معلومة
وزارة التربية والتعليم:
فى 6 معلومات.. تعرف على إجراءات "التعليم" لرصد السلوك المتطرف لبعض المعلمين
وزارة البيئة:
وزير البيئة: عرض مشروع القانون الموحد للقمامة على مجلس الوزراء نهاية يناير
ماذا قدم وزير البيئة فى مكافحة السحابة السوداء × 15 معلومة
وزارة التعليم العالى:
نقيب الأطباء يبحث مع وزير التعليم العالى نقص المستلزمات الطبية بالمستشفيات
مجلس جامعة القاهرة: إنهاء خدمة 5 من أعضاء هيئة التدريس لانقطاعهم عن العمل
وزارة الأوقاف:
فيديو.. وكيل أوقاف الوادى الجديد للدعاة: "التطرف" هو عدم تهنئة الأقباط بعيد الميلاد
تعرف على كيفية التبرع لبناء وعمارة المساجد × 5 خطوات
وزارة الإسكان:
صور.. وزير الإسكان: الانتهاء من تنفيذ 2200 وحدة سكنية بأسوان
القائم بأعمال رئيس الوزراء يترأس غدًا اجتماع الحكومة الأسبوعى
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