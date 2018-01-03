درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء 3/1/2018 بمحافظات مصر

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء 3/1/2018 بمحافظات مصرالأربعاء، 03 يناير 2018 12:00 ص
الطقس أرشيفية
كتب محمود راغب
إضافة تعليق
يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية اليوم الأربعاء أن يسود طقس معتدل على معظم الأنحاء نهارًا شديد البرودة ليلاً كما يتكون الصقيع على المزروعات فى وسط سيناء وشمال الصعيد.
وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالاً والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على شمال البلاد تكون مثيرة للرمال والأتربة كما تنشط على البحر المتوسط ما يؤدى إلى اضطراب البحرية هناك.
وبالنسبة لحالة البحر المتوسط معتدل إلى مضطرب وارتفاع الموج من مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية جنوبية غربية وبالنسبة لحالة البحر الأحمر معتدل وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.
وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر :
الصغرى العظمى
القاهرة 11 19
وسط الدلتا 11 18
الإسكندرية 12 19
بلطيم 12 20
مطروح 12 18
السلوم 08 17
سيوة 08 18
بورسعيد 11 19
دمياط 10 20
العريش 08 20
رفح 07 19
الإسماعيلية 08 20
السويس 09 20
رأس سدر 08 19
نخل 01 17
نويبع 11 21
طابا 11 19
كاترين 04 16
الطور 11 20
شرم الشيخ 14 22
الغردقة 12 22
مرسى علم 11 22
الفيوم 08 19
بنى سويف 08 19
المنيا 07 19
أسيوط 05 19
سوهاج 07 20
قنا 08 20
الأقصر 08 21
أسوان 08 21
أبوسمبل 08 21
الوادى الجديد 04 19
شلاتين 15 24
ابو رماد 15 23
راس حدربة 16 22
حلايب 17 21
أما عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من المدن والعواصم العربية والعالمية فهى كالتالى:
الصغرى العظمى
مكة المكرمة 20 34
المدينة 11 23
الرياض 05 19
المنامة 15 20
أبوظبى 17 24
الدوحة 15 22
الكويت 07 22
دمشق 02 14
بيروت 14 18
عمان 04 13
القدس 05 13
غزة 12 19
بغداد 05 18
مسقط 19 24
صنعاء 04 23
الخرطوم 12 27
طرابلس 12 18
تونس 14 20
الجزائر 12 18
الرباط 09 19
نواكشوط 16 30
وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من مدن وعواصم العالم
الصغرى العظمى
أنقرة 03 11
اسطنبول 07 11
اسلام اباد 05 20
نيودلهى 06 21
جاكرتا 25 34
بكين 05- 02
كوالامبور 24 30
طوكيو 01 08
أثينا 06 13
روما 06 13
باريس 08 11
مدريد 06 10
برلين 06 08
لندن 06 10
مونتريال 15- 14-
موسكو 00 02
نيويورك 08- 06-
واشنطن 11- 02-
إضافة تعليق
"انزل يا محمد أبوك لقى تمثال دهب" تصل البرلمان.. طلب إحاطة للقضاء على رسائل النصب على المواطنين.. و"اتصالات البرلمان": نستدعى الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات لبحث المشكلة.. ونائب يطالب بإبلاغ الشرطة عن مصدرها
"من جلبيرتو لمتعب".. 10 نجوم ضحايا البدرى بالتطفيش أو الدكة.. أبو تريكة وبركات فضلا الاعتزال.. الفهد الأنجولى يبكى بالدموع بعد الطرد.. ضغط لرحيل محمد شوقى.. وهروب غالى ومتعب للدورى السعودى
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة