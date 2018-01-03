درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء 3/1/2018 بمحافظات مصر

كتب محمود راغب

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية اليوم الأربعاء أن يسود طقس معتدل على معظم الأنحاء نهارًا شديد البرودة ليلاً كما يتكون الصقيع على المزروعات فى وسط سيناء وشمال الصعيد.

وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالاً والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على شمال البلاد تكون مثيرة للرمال والأتربة كما تنشط على البحر المتوسط ما يؤدى إلى اضطراب البحرية هناك.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط معتدل إلى مضطرب وارتفاع الموج من مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية جنوبية غربية وبالنسبة لحالة البحر الأحمر معتدل وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر :