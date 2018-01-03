خادم الحرمين لوفد مجلس النواب: حريص على زيارة مصر منذ كان عمرى 15 سنة





كتب عبد اللطيف صبح





استقبل خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، فى مكتبه بقصر اليمامة اليوم الأربعاء، الدكتور على عبد العال، رئيس المجلس، والوفد المرافق له، فى إطار زيارته الرسمية للمملكة.

وقال مجلس النواب، فى بيان صادر عنه قبل قليل، إن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، أكد خلال اللقاء حبه الشديد لمصر، وحرصه على زيارتها باستمرار منذ كان عمره 15 سنة، كما نقل الوفد المصرى تحياته للرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، مؤكدا عمق العلاقات الاستراتيجية بين البلدين.

من جانبه، نقل الدكتور على عبد العال، تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسى لخادم الحرمين الشريفين، وأكد وقوف مصر بجانب المملكة فيما تواجهه من تحديات تمس أمنها، وفى مقدمتها تطورات الوضع فى اليمن، كما أدان ما تعرضت له المملكة من محاولات إطلاق صواريخ باليستية على أراضيها، كما أكد "عبد العال" أيضا موقف مصر الثابت تجاه أمن الخليج، الذى تعتبره مصر خطا أحمر لا تقبل المساس به.

كما تطرقت المباحثات للتطورات الإيجابية الأخيرة فى العلاقات بين البلدين، التى تعكس التوافق فى الرؤى ووجهات النظر تجاه عديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، وفى مقدمتها مكافحة الإرهاب، كما شملت المباحثات عددا آخر من القضايا السياسية ذات الاهتمام المشترك بين البلدين.