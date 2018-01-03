خادم الحرمين الشريفين يبحث مع الرئيس القبرصى العلاقات الثنائية للبلدين

خادم الحرمين الشريفين يبحث مع الرئيس القبرصى العلاقات الثنائية للبلدينالأربعاء، 03 يناير 2018 04:26 م
الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود
أ ش أ
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بحث خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، اليوم الأربعاء، مع الرئيس القبرصى، نيكوس اناستاسيادس، الذى يزور المملكة حاليا، العلاقات الثنائية وسبل تعزيز وتنمية التعاون بين البلدين فى مختلف المجالات.
وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس"، أن الجانبين بحثا - أيضا خلال اللقاء - مستجدات الأحداث فى المنطقة والتى تطابقت وجهات نظر البلدين حيالها، وكان الرئيس القبرصى نيكوس اناستسياديس، وصل إلى العاصمة السعودية، الرياض، أمس، فى زيارة رسمية للمملكة، يلتقى خلالها عددا من المسئولين السعوديين.
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