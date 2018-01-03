حى مصر الجديدة: تلقينا 5 ملايين جنيه تبرعات لترميم عقارات ذات طراز معمارى

كتب سيد الخلفاوى

أكد المهندس إبراهيم صابر، رئيس حى مصر الجديدة، أنه تم التبرع بـ5 ملايين و800 ألف جنيه، لترميم العقارات ذات الطراز المعمارى التى تميز الحى، مشيرًا إلى أنه تم الانتهاء من ترميم وصيانة 10 عقارات حتى الآن.

وأضاف رئيس حى مصر الجديدة، لـ"اليوم السابع"، أن منطقة الكوربة بالكامل ذات طراز معمارى، مشيرًا إلى أن الحى يعمل الآن على حصر المبانى التى تحتاج إلى ترميم ويشجع المواطنين على المشاركة فى ذلك.

وأوضح صابر، أن أحد المواطنين تبرع بـ2 مليون جنيه و800 ألف لترميم 6 عقارات ذات طراز معمارى، كما أن أحد البنوك تبرعت بـ3 ملايين جنيه لترميم عدد آخر، وباقى المصروفات من ميزانية المحافظة، لافتًا إلى أن عدد العقارات التى يعملون على ترميمها الآن بلغ 36 عقارًا.