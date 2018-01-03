حى مصر الجديدة: تلقينا 5 ملايين جنيه تبرعات لترميم عقارات ذات طراز معمارى

حى مصر الجديدة: تلقينا 5 ملايين جنيه تبرعات لترميم عقارات ذات طراز معمارىالأربعاء، 03 يناير 2018 03:00 ص
المهندس إبراهيم صابر رئيس حى مصر الجديدة
كتب سيد الخلفاوى
إضافة تعليق
أكد المهندس إبراهيم صابر، رئيس حى مصر الجديدة، أنه تم التبرع بـ5 ملايين و800 ألف جنيه، لترميم العقارات ذات الطراز المعمارى التى تميز الحى، مشيرًا إلى أنه تم الانتهاء من ترميم وصيانة 10 عقارات حتى الآن.
وأضاف رئيس حى مصر الجديدة، لـ"اليوم السابع"، أن منطقة الكوربة بالكامل ذات طراز معمارى، مشيرًا إلى أن الحى يعمل الآن على حصر المبانى التى تحتاج إلى ترميم ويشجع المواطنين على المشاركة فى ذلك.
وأوضح صابر، أن أحد المواطنين تبرع بـ2 مليون جنيه و800 ألف لترميم 6 عقارات ذات طراز معمارى، كما أن أحد البنوك تبرعت بـ3 ملايين جنيه لترميم عدد آخر، وباقى المصروفات من ميزانية المحافظة، لافتًا إلى أن عدد العقارات التى يعملون على ترميمها الآن بلغ 36 عقارًا.
إضافة تعليق
"انزل يا محمد أبوك لقى تمثال دهب" تصل البرلمان.. طلب إحاطة للقضاء على رسائل النصب على المواطنين.. و"اتصالات البرلمان": نستدعى الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات لبحث المشكلة.. ونائب يطالب بإبلاغ الشرطة عن مصدرها
"من جلبيرتو لمتعب".. 10 نجوم ضحايا البدرى بالتطفيش أو الدكة.. أبو تريكة وبركات فضلا الاعتزال.. الفهد الأنجولى يبكى بالدموع بعد الطرد.. ضغط لرحيل محمد شوقى.. وهروب غالى ومتعب للدورى السعودى
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة