حريق بمبنى تابع لإحدى كليات جامعة المنيا بسبب انفجار أسطوانة بوتاجاز





كتب محمود عبد الراضى





صرح مصدر أمنى، بأن الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا تلقت بلاغا بانفجار أسطوانة بوتاجاز بأحد المبانى التابعة لكلية التربية النوعية – جامعة المنيا "صادر له قرار إزالة" بشارع طه حسين دائرة قسم شرطة المنيا.

وبالانتقال والفحص، تبين أنه أثناء قيام عمال تابعين للمقاول المسئول عن أعمال الإزالة بإشعال النيران ببعض المخلفات، امتدت إلى أسطوانة بوتاجاز صغيرة الحجم أسفل المخلفات، ما أسفر عن حدوث انفجار محدود، ولم يسفر ذلك عن حدوث تلفيات أو إصابات.