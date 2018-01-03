حجز شخصين بحميات أسوان لإصابتهما بالملاريا

واكد مصدر طبى أن مستشفى حميات إدفو استقبلت أمس كلا من ياسين محمد ابراهيم 27 سنة و بدر الدين إسحق 21 سنة ويحملان الجنسية السودانية ومقيمان بمنطقة العدوة شرق مركز ادفو شمال محافظة أسوان ومشتبه بإصابتهما بأعراض الملاريا، وبعد أخذ عينات وتحليلها أظهرت النتائج إصابتهما بمرض الملاريا وتم تحويلهما لمستشفى حميات أسوان للعلاج وتم وضعهما فى غرفة العزل بالمستشفي .