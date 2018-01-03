حبس المتهمين بقتل زوج ابنة عمهم بكفر الدوار 4 أيام





البحيرة : جمال أبو الفضل - ناصر جودة





أمر المستشار أحمد عبد الوارث رئيس نيابة كفر الدوار، اليوم الأربعاء، بحبس "حسن ع ح ع" و ابن عمه "رمضان س"، مزارعين بقرية سيدى غازى بكفر الدوار، 4 أيام على ذمة التحقيق، لاتهامهما بقتل شعبان محمود سالم عمارة، 20 عاما، فلاح، وإصابة آخرين فى مشاجرة بين عائلتى أبو غالى وعمارة بالعصى.

كما أمرت النيابة العامة بانتداب الطبيب الشرعى لتشريح الجثة لبيان ما بها من إصابات وسببها و كيفية حدوثها و الآداة المستخدمة والتصريح بالدفن عقب ذلك و الاستعلام عن حالة المصابيين، ووجهت النيابة العامة للمتهمين تهم القتل و حيازة عصى وشوم.

كان مركز كفر الدوار قد تلقى إخطارًا من شرطة النجدة، بوجود مشاجرة بقرية سيدى غازى ووقوع مصابين، وبالانتقال تبين نشوب مشاجرة بين المجنى عليه وابنى عمه طرف أول، والمتهمين طرف ثان، بسبب خلافات سابقة على مصاهرة، وعقد جلسة عرفية بينهم قضت بأن يتزوج شقيق المجنى عليه ابنة عم المتهمين من عائلة أبو غالى التى طلقها ابن عمها لخلافات بينهما، وبعد مرور 4 سنوات خارج قريته عاد لمنزله بعد وفاة والديه وأثناء مرور المجنى عليه شعبان، وشقيقة ماهر زوج ابنة أبو غالى، نشبت مشادة كلامية تطورت لمشاجرة تدخل فيها أقارب كل منهما لمناصرة الآخر انتهت بمقتل شقيق الزوج، وإصابة 2 من أقاربه بجروح، وتم ضبط المتهمين و بمواجهتهما اعترفا بالمشاجرة وبالعرض على النيابة العامة أمرت بقرارها المتقدم.