حالة الطقس اليوم الأربعاء 3/1/2018 فى مصر والدول العربية





كتب محمود راغب

نقدم توقعات حالة الجو فى مصر والدول العربية اليوم الأربعاء، حيث يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية اليوم الأربعاء أن يسود طقس معتدل على معظم الأنحاء نهارًا شديد البرودة ليلاً كما يتكون الصقيع على المزرعات فى وسط سيناء وشمال الصعيد.

وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالاً والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على شمال البلاد تكون مثيرة للرمال والأتربة كما تنشط على البحر المتوسط ما يؤدى إلى اضطراب البحرية هناك.



حالة الطقس اليوم فى مصر

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية اليوم الأربعاء أن يسود طقس معتدل على معظم الأنحاء نهارًا شديد البرودة ليلاً كما يتكون الصقيع على المزرعات فى وسط سيناء وشمال الصعيد.

وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالاً والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على شمال البلاد تكون مثيرة للرمال والأتربة كما تنشط على البحر المتوسط ما يؤدى إلى اضطراب البحرية هناك.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط معتدل إلى مضطرب وارتفاع الموج من مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية جنوبية غربية وبالنسبة لحالة البحر الأحمر معتدل وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.





الطقس فى الأردن

نهارًا

يطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة وتُصبح حول مُعدلاتها إلى أعلى بقليل لمثل هذا الوقت من العام، ويتحول الطقس ليُصبح أقل برودة مع ظهور كميات من السُحب المُتوسطة وعالية، وتكون الرياح جنوبية إلى جنوبية غربية مُعتدلة السرعة.

في خليج العقبة

- الرياح: جنوبية، معتدلة السرعة.

- حالة البحر وارتفاع الأمواج: خفيف ارتفاع الموج (10-15 سم).

- درجة حرارة سطح مياه البحر: 22 درجة مئوية.



ليلاً

تنخفض درجات الحرارة بشكل كبير عما كانت عليه في الليالي السابقة، ويتحول الطقس ليُصبح ما بين بارد إلى شديد البرودة خاصة في مناطق البادية والسهول الشرقية والمرتفعات الجبلية العالية الجنوبية، ويُتوقع تشكل الصقيع في أجزاء من البادية والسهول الشرقية وسلسلة جبال الشراه، وتكون الرياح خفيفة مُتغيرة الاتجاه.





الطقس فى فلسطين

يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، بحيث تصبح أعلى من معدلاتها بقليل لمثل هذا الوقت من العام، ويكون الطقس غائمًا جزئيًا، وباردًا نسبيًا نهارًا، وباردًا ليلاً، وتكون الفرصة مهيأة لتساقط زخات متفرقة من الأمطار على أجزاء من المناطق الشمالية من البلاد، وتكون الرياح جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة.