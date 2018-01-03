جنى الأرباح تهبط بالبورصة المصرية بختام تعاملات جلسة اليوم

جنى الأرباح تهبط بالبورصة المصرية بختام تعاملات جلسة اليومالأربعاء، 03 يناير 2018 03:05 م
البورصة ارشيف
كتب هانى الحوتى
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أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، على تراجع جماعى لكافة المؤشرات، مدفوعة بضغوط عمليات جنى الأرباح، وأغلق رأس المال السوقى للبورصة عند 828.959 مليار جنيه.
وبلغ إجمالى قيمة التداول على الأسهم بالبورصة إلى 887 مليون جنيه، ومالت صافى تعاملات الأفراد المصريين والعرب والمؤسسات المصرية للبيع، بصافى قيمة بلغت 3.8 مليون جنيه، 5.98 مليون جنيه، 51.4 مليون جنيه، على التوالى، فيما مالت صافى تعاملات الأفراد الأجانب والمؤسسات العربية والأجنبية للشراء بصافى قيمة 2.7 مليون جنيه، 21.2 مليون جنيه، 37.3 مليون جنيه، على التوالى.
وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 1.26% ليغلق عند مستوى 14833 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.41% عند مستوى 2583 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 20" بنسبة 0.96% ليغلق عند مستوى 14612 نقطة.
كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.12% ليغلق عند مستوى 834 نقطة، وكذلك مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقا بنسبة 0.39% ليغلق عند مستوى 1974 نقطة، وصعد مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.52% ليصل إلى مستوى 539 نقطة.
وارتفعت أسهم 61 شركة مقيدة بالبورصة بختام التعاملات، وانخفضت 76 شركة، ولم تتغير 46 شركة.
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