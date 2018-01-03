جامعة عين شمس تكرم الفنان هاني شاكر وإيهاب فهمى بختام مهرجان الموسيقى





كتب محمود راغب - تصوير محمود فخرى





كرمت منذ قليل جامعة عين شمس، الفنان الكبير هانى شاكر نقيب الموسيقيين ، والفنان إيهاب فهمى، والفنانة نادية مصطفى،حيث سلمهم الدكتور فتحى الشرقاوي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب دروع التكريم .

جاء ذلك خلال حفل ختام مهرجان الموسيقى والغناء و الإكتفاء الذاتى للتمثيل المسرحى الذى ينظمه الإدارة العامة لرعاية الشباب بالجامعة على مسرح رعاية شباب الجامعة.

وشهد الحفل حضور الفنان الكبير هانى شاكر نقيب الموسيقيين، و توزيع الجوائز على الطلاب الفائزين وتكريم الحضور من الفنانين، فيما استقبال الطلاب الفنانين استقبال حافل ورددوا هتافات "هانى شاكر" .

وقالت الفنانة فاطمة محمد على المنسق الإعلامى للمهرجان بإدارة رعاية شباب الجامعة أن فاعليات المسابقات فى الغناء والموسيقى والمسرح أقيمت خلال شهرى نوفمبر وديسمبر بإشراف الدكتور تامر راضى مستشار اللجنة الفنية وسحر مجاهد مدير عام رعاية الشباب ومصطفى عيسى مدير إدارة النشاط الفنى و هند حامد رئيس قسم المسرح.

و ضمت لجنة التحكيم بمسابقات الموسيقى والغناء كل من د. جيهان الناصر، ود. إيمان أنور، ود. محمد عبد العزيز ، اما لجنة تحكيم التمثيل فقد ضمت الفنان سامح مجاهد، والفنان وائل عبد الله، والناقد محمد مسعد.