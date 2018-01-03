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الأربعاء، 03 يناير 2018 08:21 م
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جازبروم الروسية: صادرات الغاز زادت 8.1% فى 2017 لأعلى مستوى على الإطلاق

الأربعاء، 03 يناير 2018 03:46 م
جازبروم الروسية: صادرات الغاز زادت 8.1% فى 2017 لأعلى مستوى على الإطلاق حقل غاز -أرشيفية


رويترز
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 قال أليكسى ميلر رئيس شركة جازبروم الروسية فى بيان اليوم الأربعاء إن صادرات روسيا من الغاز زادت 8.1% إلى مستوى قياسى مرتفع بلغ 193.9 مليار متر مكعب فى 2017.

 

وأضاف ميلر أن إنتاج جازبروم من الغاز، الأكبر فى العالم، ارتفع 12.4 %إلى 471 مليار متر مكعب.

 

 

 


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