جازبروم الروسية: صادرات الغاز زادت 8.1% فى 2017 لأعلى مستوى على الإطلاق

جازبروم الروسية: صادرات الغاز زادت 8.1% فى 2017 لأعلى مستوى على الإطلاقالأربعاء، 03 يناير 2018 03:46 م
حقل غاز -أرشيفية
رويترز
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قال أليكسى ميلر رئيس شركة جازبروم الروسية فى بيان اليوم الأربعاء إن صادرات روسيا من الغاز زادت 8.1% إلى مستوى قياسى مرتفع بلغ 193.9 مليار متر مكعب فى 2017.
وأضاف ميلر أن إنتاج جازبروم من الغاز، الأكبر فى العالم، ارتفع 12.4 %إلى 471 مليار متر مكعب.
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