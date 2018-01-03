جازبروم الروسية: صادرات الغاز زادت 8.1% فى 2017 لأعلى مستوى على الإطلاق





رويترز





قال أليكسى ميلر رئيس شركة جازبروم الروسية فى بيان اليوم الأربعاء إن صادرات روسيا من الغاز زادت 8.1% إلى مستوى قياسى مرتفع بلغ 193.9 مليار متر مكعب فى 2017.

وأضاف ميلر أن إنتاج جازبروم من الغاز، الأكبر فى العالم، ارتفع 12.4 %إلى 471 مليار متر مكعب.