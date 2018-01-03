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"تموين بورسعيد" تضبط 100 عبوة "بويات" منتهية الصلاحية

الأربعاء، 03 يناير 2018 07:24 م
"تموين بورسعيد" تضبط 100 عبوة "بويات" منتهية الصلاحية عبوات دهانات- أرشيفية


بورسعيد - محمد عزام
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تمكنت مديرية التموين والتجارة الداخلية ببورسعيد برئاسة ناصر ثابت، اليوم الأربعاء، من ضبط كميات من عبوات الدهانات "بويات" مختلفة الأحجام منتهية الصلاحية بأحد محلات قرية بحر البقر جنوب بورسعيد.
 
وأصدر "ثابت"، تعليماته لمجدى الخضر وكيل المديرية بالمحافظة بتشكيل حملة بالتنسيق مع مجدى شعبان مدير إدارة الجنوب ، والسعيد محمد رئيس الرقابة ، وكبيرى مفتشى المديرية العربى النطار، وأحمد الصواف، أسفرت عن ضبط أكثر من 100 عبوة بويات مختلفة الأحجام بأحد محلات بحر البقر فى نطاق حى الجنوب.
 
وتحرر محضر بالكميات المضبوطة رقم 1 جنح جنوب لسنة 2018، وتم التحفظ على المضبوطات بمعرفة النيابة العامة وجار استكمال الإجراءات القانونية اللازمة.

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