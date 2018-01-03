تعليم القاهرة: لا مشكلات بامتحانات الصف الأول والثانى الإعدادى اليوم

أدى اليوم الأربعاء طلبة وطالبات الصف الأول والثانى الإعدادى امتحانات الفصل الدراسى الأول، وقد أدى طلاب الصف الأول الإعدادى وعددهم (168213) طالب وطالبة الامتحان فى مادتى العلوم والجبر والإحصاء.

كما أدى طلاب الصف الثانى الإعدادى وعددهم (152907) طالب وطالبة الامتحان فى مادتى اللغة الأجنبية ومادة الهندسة.

وأكد محمد عطية ، مدير مديرى التربية والتعليم بالقاهرة، أن سير أعمال الامتحانات مرت بدون، وتم متابعتها من خلال غرفة العمليات التى شكلت لاستقبال الشكاوى على أرقام (24850861)، (01153407044)، مؤكد أنه لا توجد معوقات للعملية الامتحانية.