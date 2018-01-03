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تعرف على 6 معلومات عن قانون المواريث بعد التصديق عليه ونشره بالجريدة الرسمية

الأربعاء، 03 يناير 2018 02:00 ص
تعرف على 6 معلومات عن قانون المواريث بعد التصديق عليه ونشره بالجريدة الرسمية مجلس النواب


كتب مصطفى السيد
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بعد تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسى عليه ونشره فى الجريدة الرسمية، يرصد "اليوم السابع"، أهم معلومات عن تعديل بعض أحكام القانون رقم 77 لسنة 1943 بشأن المواريث، وفيما يلى أهم المعلومات عن القانون:

 

1- فى 5 ديسمبر الماضى، وافق مجلس النواب بصورة نهائية على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 77 لسنة 1943 بشأن المواريث.

2- بحسب رئيس مجلس النواب يعتبر قانون المواريث من المشروعات المكملة للدستور.

3- حدد القانون عقوبة الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، لكل من امتنع عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعى من الميراث، أو حجب سنداً يؤكد نصيباً لوارث، أو امتنع عن تسليم ذلك السند حال طلبه من أى من الورثة الشرعيين.

4- كما اعتبر القانون فى حالة العود تكون العقوبة الحبس لا تقل مدته عن سنة.

5- أجاز القانون الصلح فى الجرائم المنصوص عليها فى المادة(49) فى أى حالة تكون عليها الدعوى ولو بعد صيرورة الحكم باتاً، ولكل من المجنى عليه أو وكيله الخاص، ولورثته أو وكيلهم الخاص، وكذلك المتهم أو المحوم عليه أو وكيلهما الخاص، إثبات الصلح فى هذه الجرائم أمام النيابة أو المحكمة بحسب الأحوال.

6- نص القانون على أن يترتب على الصلح انقضاء الدعوة الجنائية ولو كانت مرفوعة بطريق الإدعاء المباشر وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم الصلح أثناء تنفيذها، ولا يكون للصلح أثر على حقوق المضرور من الجريمة.


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التعليقات 1

عدد الردود 0

بواسطة:

مواطن ..

العقوبة غير رادعة..

الطمع فى ميراث الورثة يكون غالبا عندما يكون الميراث كبير قد يصل الى الملايين او اراضى زراعية يصعب التفريط فيها وعقوبة حبس ستة اشهر وغرامة عشرون الف جنية لن تكون رادع كافى لمغتصب حق الورثة الضعفاء..

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