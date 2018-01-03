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تعرف على مواصفات بناء الأسوار للمنشآت المقامة على الكورنيش بالجيزة × 7 نقاط

الأربعاء، 03 يناير 2018 01:42 م
تعرف على مواصفات بناء الأسوار للمنشآت المقامة على الكورنيش بالجيزة × 7 نقاط حملة إزالة نادى الزمالك النهرى- أرشيفية


كتب سيد الخلفاوى
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نفذت محافظة الجيزة فى الفترة الماضية، قرار إزالة لسور نادى الزمالك النهرى بحى العجوزة، مما أثار جدلا كبيرا، جعل محافظ الجيزة يشكل لجنة لتحديد الاشتراطات الخاصة بمواصفات المنشآت المقامة على النيل، بنطاق أحياء الوراق وشمال الجيزة والعجوزة والدقى وجنوب الجيزة.

 

وفيما يلى يعرض "اليوم السابع" المواصفات الخاصة ببناء الأسوار وإنشاء الأبواب للمنشآت الواقعة على كورنيش النيل بمحافظة الجيزة.

 

1 -  أن يكون صافى المسافة ما بين كل عمودين بالسور خمسة أمتار ( طول الباكية من الداخل).

2 -   أن يكون السور من الحديد المشغول المفرغ وبما لا يحجب الرؤية.

3 -  يكون العمود الفاصل يمين ويسار الباكية بارتفاع 140 سم من الخرسانة المسلحة وبقطاع 50سم / 50سم.

4 -   يكون ارتفاع الميدة الخرسانية المسلحة أسفل باكية الحديد المشغول 20 سم من منسوب الرصيف وبعرض 30 سم.

5 -  يكون ارتفاع باكية الحديد المشغول المفرغ للسور 110 سم فوق الميده المسلحة وارتفاع السور الحديد بالميدة 130سم.

6 - السور الجديد سيرتفع عن السور القائم الحالى بزيادة 20 سم.

7 -  فى حالة وجود مزروعات أيا كان نوعها يجب ألا يتعدى ارتفاعها عن ارتفاع السور المقترح .

 


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