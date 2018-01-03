تعرف على حكم أم رضيعها يبول على ملابسها علما بأنه يأكل الطعام

كتب لؤى على

ما حكم أم رضيعها يبول على ملابسها علمًا بأنه يأكل الطعام فما الحكم؟، سؤال ورد إلى لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف.

وجاء رد اللجنة كالآتى: "إذا تبول طفل رضيع قد أكل الطعام فإن بوله نجاسة توجب غسل موضعها، فإن أصاب البول موضعًا من الثياب وجب غسل ذلك الموضع حتى تصح الصلاة في الثياب، وذلك لاتفاق الفقهاء على أن الصغير والصغيرة إذا أكلا الطعام فإن بولهما نجس كنجاسة بول الكبير؛ يجب غسل الثوب إذا أصابه هذا البول، والدليل على نجاسة البول ما روى عن النبى صلى الله عليه وسلم قال: استنزهوا من البول، فإن عامة عذاب القبر منه".