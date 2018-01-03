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تعرف على المشروع القومى لرعاية الموهوبين رياضيا × 10 معلومات

الأربعاء، 03 يناير 2018 03:24 م
تعرف على المشروع القومى لرعاية الموهوبين رياضيا × 10 معلومات د. طارق شوقى وزير التربية والتعليم


كتب محمود طه حسين
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أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، خطة المشروع القومى لرعاية الموهوبيا رياضيا الذى تتبناه هيئة الرقابة الإدارية، ويقدم "اليوم السابع" فى 10 معلومات ضوابط وملامح المشروع والهدف منه والخطة الزمنية له.

 

1ـ المشروع تتبناه هيئة الرقابة الإدارية ووزارات التربية والتعليم والصحة والشباب والرياضة.

 

2ـ يهدف إلى رعاية الطلاب الموهوبين رياضيا.

 

3ـ يطبق على طلاب المدارس من الابتدائية حتى الثالث الثانوى.

 

4ـ يتضمن 9 ألعاب رياضية هى: المصارعة والملاكمة والجودو، والتايكوندو وألعاب القوى ورفع الأثقال وتنس الطاولة وكرة السلة وكرة اليد".

 

5ـ الهدف من المشروع مشاركة الطلاب فى المحافل والبطولات الدولية باسم مصر.

 

6ـ فتح باب تلقى الترشيحات 1 يناير حتى 25 من نفس الشهر ثم يتم فرزها وتصنيفها.

 

7ـ تخصيص استمارة يملائها الطالب للالتحاق فى لعبة بعينها من تلقاء نفسه، أو يأتى ترشيحه للعبة من خلال ولى الأمر أو مدرس التربية الرياضية فى المدرسة.

 

8ـ يتم تجميع كشوف أسماء الطلاب المشتركين فى المشروع وتسليمها إلى هيئة الرقابة الإدارية فى فروعها بالمحافظات المختلفة.

 

9ـ يخضع الطلاب لكشف طبى ورياضى من قبل وزارة الصحة.

 

10ـ تصفية المتقدمين من خلال متخصصين فى كل لعبة للوصول للأعداد النهائية التى تقام لها معسكرات بمصر.


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