تطهير بؤرة لأنفلونزا الطيور فى قرية شم البحرية بالمنيا

المنيا - حسن عبد الغفار

أعلن الدكتور محمد عثمان، مدير مديرية الطب البيطرى فى المنيا، فى بيان له اليوم، أنه ثبت وجود بؤرة إصابة لأنفلوانز الطيور فى منزل مزارع بقرية شم البحرية فى مركز مغاغة، وتم إعدام جميع الدواجن بالمنزل وعددها 5، وتطهير منزل المزراع بالكامل، وجميع منازل القرية، ولم نكتشف وجود أى إصابات أخرى خلال إجراء عمليات التطهير.

وأكد البيان أنه تم إجراء عمل تحصين للدواجن فى دائرة نصف قطرها 10 كيلومترات من مركز البؤرة التى ظهرت فى قرية شم البحرية، وشملت المناطق التى جرى فيها التحصين جميع قرى مركزى العدوة ومغاغة، وجزء من مركز بنى مزار المجاورة للمركزين من الناحية الجنوبية.

وأوضح عثمان أن نتائج التحاليل التى أجراها معهد بحوث صحة الحيوان، أكدت ظهور حالات إيجابية للإصابة بمرض أنفلونزا الطيور"H5" لعيّنة تم سحبها بقرية شم البحرية التابعة لمركز ومدينة مغاغة، بمعرفة فريق الكاهو بمديرية الطب البيطرى، وتم اتخاذ كل الإجراءات اللازمة من تحصين وتطهير ورش أماكن تربية الطيور، بالمجان من خلال جرعتين وذلك بشكل دائرى، لجميع الطيور المنزلية والحضانات بالمراكز والقرى والنجوع التابعة لها، وتم إعدام كافة الطيور النافقة والمشتبه فى إصابتها بالطرق الصحية وتطهير ورش أماكن تربية الدواجن بالمنازل المحيطة ببؤرة الإصابة بالمطهرات بالإضافة إلى رش الشوارع بالمطهرات ورفع القمامة والمخلفات منها وتطهير أسواق الطيور الحية والرياشات تفادياً لظهور اى بؤر جديدة للمرض.