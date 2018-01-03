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الأربعاء، 03 يناير 2018 08:02 ص
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تصديرى مواد البناء: ارتفاع صادرات الألياف المعدنية والصخرية 30% فى 2017

الأربعاء، 03 يناير 2018 05:00 ص
تصديرى مواد البناء: ارتفاع صادرات الألياف المعدنية والصخرية 30% فى 2017 الدكتور وليد جمال الدين رئيس المجلس التصديرى لمواد البناء


كتب – إسلام سعيد
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كشف المجلس التصديرى لمواد البناء، أن صادرات مصر من الألياف المعدنية والصخرية ارتفعت بمعدل 30% خلال الفترة من يناير إلى نوفمبر2017 لتسجل 1.8 مليون دولار مقابل 1.4مليون دولار فى الفترة نفسها من العام الماضى.

وكشف التقرير الشهرى للمجلس التصديرى لمواد البناء، أن قيمة الصادرات لدولة قطر سجلت 0.8 مليون دولار خلال عام 2017 ،مقابل 0.4 مليون دولار خلال 2016  بمعدل زيادة بلغ 103% .

وأشار التقرير إلى أن الصادرات إلى السوق اللبنانى ارتفعت بمعدل 25% ، فبلغت قيمة الصادرات خلال 2017 حوالى 0.4 مليون دولار فى حين بلغت قيمتها 0.3 مليون دولار خلال 2016 .

وجاء فى تقرير المجلس، أن الصادرات إلى تونس ارتفعت بنسبة 196% ، والتى سجلت خلال أول 11 شهر فى 2017  0.09 مليون دولار، مقابل 0.03 مليون دلار خلال الفترة نفسها من 2016، كما ارتفعت الصادرات لدولة كينا بمعدل 66%.

وكشف التقرير، انخفاض الصادرات للسوق الاردنى بنسبة 44 % فسجلت 0.05 مليون دولار، مقابل 0.03 مليون دولار خلال عام 2016 ، كما انخفضت إلى دولة البحرين بنسبة  20% ، لتسجل 0.005 مليون دولار مقارنة بـ 0.006 خلال 2016 .


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